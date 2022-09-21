بايدن في الأمم المتحدة: روسيا "انتهكت بوقاحة" ميثاق الأمم المتحدة

سنواصل الدعوة إلى سلام دائم عن طريق التفاوض بين دولة إسرائيل اليهودية والديمقراطية والشعب الفلسطيني

اتهم جو بايدن يوم الأربعاء روسيا من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنها "انتهكت بوقاحة" المبادئ التأسيسية لميثاق الأمم المتحدة، والذي دعا جميع الدول حوله، سواء كانت ديمقراطية أو غير ديمقراطية، إلى الاتحاد. وأكد الرئيس الأمريكي أن المؤسسة تقوم على "الحظر الواضح لوضع اليد على أراضي الدولة المجاورة بالقوة"، وأضاف "هذه الحرب تقضي على حق أوكرانيا في الوجود، بكل بساطة".

في مواجهة هذا الغزو الذي قاده عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، شعر جو بايدن أيضًا أن الوقت قد حان لإصلاح هذه الهيئة، التي غالبًا ما تكون مشلولة بسبب استخدام حق النقض.

ودعا إلى "زيادة عدد الأعضاء الدائمين وغير الدائمين" في مجلس الأمن حتى يمكن تمثيل دول من إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. تضم هذه الهيئة الرئيسية حاليًا خمسة أعضاء دائمين: الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين.

قال: اسمحوا لي أن أكون صريحا للغاية، فالولايات المتحدة لا تبحث عن صراع. وقال جو بايدن مرة أخرى إن الولايات المتحدة لا تبحث عن حرب باردة "مع الصين، مؤكدا أن الموقف الأمريكي من تايوان، وهو موضوع مثير للجدل للغاية، لم يتغير.

بعد أن هدد فلاديمير بوتين يوم الأربعاء باستخدام أسلحة نووية، جاءت تصريحات "خطيرة" بحسب جو بايدن، حيث قال الأخير: "الحرب النووية مستحيلة الانتصار ويجب ألا نخوضها".

وبينما كان الرئيس الأمريكي يعيد تأكيد قناعته بأن الديمقراطية هي أفضل نظام، فقد ركز هجماته على روسيا، لكنه اختار لهجة أكثر تصالحية مع المنافس العظيم، الصين.

"الصراع الإسرائيلي الفلسطيني"

وجدد الرئيس الأمريكي خلال خطابه تأكيد التزام إدارته بحل الدولتين.

وقال بايدن قبل نهاية خطابه: "سنواصل الدعوة إلى سلام دائم عن طريق التفاوض بين دولة إسرائيل اليهودية والديمقراطية والشعب الفلسطيني".

"الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل. يظل حل الدولتين المتفاوض عليه في نظرنا أفضل طريقة لضمان أمن إسرائيل وازدهارها ... وإعطاء الفلسطينيين دولة تضمن الاحترام الكامل لحقوق المواطنين بشكل متساو مع تمتع كلا الشعبين بالحرية والكرامة".

كما تحدث بإيجاز عن رحلته الأخيرة إلى الشرق الأوسط، حيث شارك في لقاء مع زعماء تسع دول عربية "للعمل من أجل شرق أوسط أكثر سلماً وتكاملاً".

وبتعريجه على الشأن الإيراني أكد بايدن " إن الشعب الأميركي "يقف إلى جانب "المحتجين في إيران الذين خرجوا للتظاهر بعد وفاة شابة اعتقلتها شرطة الأخلاق على خلفية ارتداء الحجاب. وقال بايدن من على منبر الأمم المتحدة "نقف إلى جانب شعب إيران الشجاع والإيرانيات الشجاعات، والذين يتظاهرون اليوم دفاعا عن أبسط حقوقهم".

وفي الشأن الصيني قال بايدن إن بلاده لا تسعى " الى نزاع" مع الصين، التي تأثرت العلاقات الدبلوماسية بينهما سلبا منذ استلام الرئيس السابق دونالد ترامب الحكم في الولايات المتحدة. وأضاف الرئيس " الولايات المتحدة لا تسعى الى نزاع. الولايات المتحدة لا تريد حربا باردة" مع الصين.