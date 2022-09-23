وزير الخارجية الأميركي يلتقي بنظيره الصيني على خلفية التوترات بشأن تايوان

سيلتقي الوزيران على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في أول لقاء لهما منذ محادثات في تموز/يوليو في بالي

يلتقي وزيرا الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والصيني وانغ يي الجمعة في نيويورك، على خلفية توترات بشأن تايوان. وسيلتقي الوزيران على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في أول لقاء لهما منذ محادثات في تموز/يوليو في بالي أبديا خلالها رغبتهما في إجراء حوار.

بعد شهر، توجّهت رئيس مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان ما أثار غضب بكين وأحيا التوترات بين القوتين العظميين.

في دليل على التهدئة، قال الوزير الصيني الخميس إنه التقى في نيويورك المبعوث الأميركي للمناخ ووزير الخارجية السابق جون كيري، رغم أن بكين علّقت التنسيق مع واشنطن في هذا المجال ردًا على زيارة بيلوسي إلى تايوان.

وأعرب وانغ مجدّدًا في خطاب الخميس، عن غضب بكين حيال دعم الولايات المتحدة للجزيرة التي تعتبرها الصين جزءًا لا يتجزّأ من أراضيها. وقال "مسألة تايوان تصبح موضوع التوتر الأكثر خطورةً في العلاقات الأميركية الصينية".

ومع ذلك، من شأن مناقشات الجمعة أن تسمح بالتحضير لاجتماع أول محتمل بين بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ، قد يُعقد في بالي في تشرين الثاني/نوفمبر على هامش قمة مجموعة العشرين.

والكونغرس الأميركي هو داعم شرس لتايوان. ومؤخرا تجاوز مشروع قانون ينصّ خصوصًا على تقديم أول مساعدة أميركية عسكرية مباشرة لتايوان، مرحلة أساسية في مجلس الشيوخ.