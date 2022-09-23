رئيسي لغوتيريش: الأمم المتحدة يجب ان تكون منظمة الشعوب وليس منظمة القوى

شدد رئيسي على دعم إيران للحوارات الإقليمية لحل القضايا بين الدول

أكد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ابراهيم رئيسي ، أهمية مكانة منظمة الامم المتحدة في إعطاء الدور للشعوب لحل مشاكلها بنفسها ومنع الأجانب من التدخل في شؤونها الداخلية . بحسب ما نشرت وكالة "ارنا" الإيرانية.

وخلال لقائه يوم الخميس مع الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، ، اشار رئيسي إلى الأزمات الحالية في بعض دول المنطقة، واعتبر طريق الحل لها كلها بانه يكمن في بلورة حوارات وطنية دون تدخل أجنبي وقال: من الضروري أن تلعب الأمم المتحدة دورًا أكثر جدية ضد السلوكيات الأحادية.

وشدد رئيسي على دعم إيران للحوارات الإقليمية لحل القضايا بين الدول ، وقال للأمين العام للأمم المتحدة: "إذا تم تطبيق الحق والعدالة من هذا الموقف ، ستظلون اسمًا عظيمًا في تاريخ هذه المنظمة العالمية".

من جانبه أعرب غوتيريش خلال هذا الاجتماع عن تقديره للإجراءات المستمرة لإيران في توفير المأوى للمهاجرين الأفغان ، وأشاد بدور إيران في وقف إطلاق النار باليمن، وقال إن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي كان خطوة غير بناءة ومؤسفة للغاية.

واعتبر غوتيريش مبادرة إيران لإنشاء إطار للحوارات الإقليمية بانها بناءة ومدعومة من الأمم المتحدة ، وايد مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن قضية حقوق الإنسان، وقال: لا ينبغي استخدام حقوق الإنسان كأداة وذريعة للحرب ضد الدول.