رئيسة وزراء فرنسا ستزور الجزائر الشهر المقبل لإعادة إطلاق العلاقات الثنائية

"سيجتمع أعضاء الحكومتيْن الفرنسية والجزائرية لإعادة تأكيد عزمهم على تعزيز الصداقة بين فرنسا والجزائر"

أفادت رئاسة الحكومة الفرنسية، اليوم السبت، أن رئيسة الوزراء الفرنسية اليزابيت بورن ستزور الجزائر في التاسع والعاشر من تشرين الأول/أكتوبر للقاء نظيرها أيمن بن عبد الرحمن، بهدف تثبيت الشراكة التي اتفق عليها نهاية الشهر الماضي رئيسيْ البلديْن.

وأضافت رئاسة الحكومة الفرنسية أنه، "تماشيًا مع الإعلان المشترك للجزائر من أجل تجديد الشراكة بين الجزائر وفرنسا" والذي تمخّضت عنه زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى الجزائر نهاية آب/أغسطس، "سيجتمع أعضاء الحكومتيْن الفرنسية والجزائرية لإعادة تأكيد عزمهم على تعزيز الصداقة بين فرنسا والجزائر وتعميق التعاون الثنائي في مجالات المصلحة المشتركة".

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد حل بالجزائر الشهر المنصرم في زيارة تهدف لإعادة الدفء للعلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث طي صفحة الخلافات الأخيرة.

وبحث الرئيسان الجزائري والفرنسي، العلاقات الثنائية، والأوضاع في ليبيا ومنطقة الساحل ومالي.وقال تبون: "أجرينا محادثات صريحة مع الرئيس الفرنسي ركزت على العلاقات الثنائية والاقتصادية وأبرز الملفات الإقليمية"وقال ماركون بأن الماضي الفرنسي الجزائري مؤلم ومنعنا أحيانًا من المضي قدما ونريد تعميق تعاوننا مع الجزائر في مكافحة الإرهاب"