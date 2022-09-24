الحرس الثوري الإيراني يقصف قواعد عسكرية داخل إقليم كردستان شمال العراق

الحرس الثوري الإيراني شن هجوما بالمدفعية على قواعد «للإرهابيين» في شمال العراق

ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن الحرس الثوري شن هجوما بالمدفعية على قواعد لمسلحين مناهضين لإيران في إقليم كردستان بشمال العراق يوم السبت. بحسب ما نشرت وكالة رويترز للأنباء.

وذكر التلفزيون الرسمي أن الحرس الثوري استهدف "مقرات للإرهابيين المناهضين لإيران" في شمال العراق في إشارة إلى جماعات كردية متمردة تتمركز هناك.

وتتهم طهران المعارضين الإيرانيين الأكراد المسلحين بالضلوع في الاضطرابات الجارية في البلاد، لا سيما في الشمال الغربي حيث يعيش معظم الأكراد الإيرانيين البالغ عددهم عشرة ملايين.

من جهتها، ذكرت مصادر كردية عراقية أن "قصفا مدفعيا إيرانيا استهدف ناحية سيدكان الحدودية شمالي اربيل من دون وقوع أية خسائر بشرية".