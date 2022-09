المستشار الألماني يبدأ من السعودية جولة خليجية تشمل الإمارات وقطر

وصل المستشار الألماني أولاف شولتس، السبت، مدينة جدة السعودية، في إطار جولة خليجية تشمل الإمارات وقطر وتستمر ليومين.

وقالت وسائل إعلام ألمانية، إن شولتس توجه إلى السعودية في إطار زيارة لمنطقة الخليج تستمر يومين على أمل إبرام اتفاقات جديدة في مجال الطاقة.

واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، في جدة، المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي بدأ جولة خليجية تستمر يومين، استهلها من السعودية. ويرافق شولتس، الذي سيعود مساء الأحد لبرلين، وفد كبير يضم ممثلين لقطاعات اقتصادية عدة.