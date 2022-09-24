المستشار الألماني يبدأ من السعودية جولة خليجية تشمل الإمارات وقطر

أولاف شولتس التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة

وصل المستشار الألماني أولاف شولتس، السبت، مدينة جدة السعودية، في إطار جولة خليجية تشمل الإمارات وقطر وتستمر ليومين.

وقالت وسائل إعلام ألمانية، إن شولتس توجه إلى السعودية في إطار زيارة لمنطقة الخليج تستمر يومين على أمل إبرام اتفاقات جديدة في مجال الطاقة.

واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، في جدة، المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي بدأ جولة خليجية تستمر يومين، استهلها من السعودية. ويرافق شولتس، الذي سيعود مساء الأحد لبرلين، وفد كبير يضم ممثلين لقطاعات اقتصادية عدة.

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وإثر خسارة إمدادات الغاز الروسي نتيجة الحرب في أوكرانيا، يحرص المستشار الألماني على تعزيز أمن الطاقة لبلاده. ومن غير الواضح بعد ما إذا سيتم التوصل، خلال الزيارة، إلى اتفاقات حول استيراد الغاز، أو على المدى البعيد، الهيدروجين الأخضر، بحسب الإذاعة نفسها.