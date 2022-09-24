الولايات المتحدة تحذر لبنان من أي تحرك لحزب الله ضد اسرائيل

"واشنطن لن تكون قادرة على منع إسرائيل من الرد ولن تكون قادرة أيضا على احتواء الرد والسيطرة عليه”

ادعى مسؤولون أميركيون كبار ، مساء اليوم (الجمعة)، في إحدى وسائل الإعلام السعودية، أنه خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، حذر بلينكن من أنه إذا تحرك حزب الله، حتى ولو من أجل استعراض القوة، واشنطن لن تكون قادرة على منع اسرائيل من رفض الرد ولن تكون قادرة على السيطرة على الرد.

وللتذكير، أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، مطلع الشهر الجاري، أن واشنطن زادت الضغط على إسرائيل، إثر معلومات استخبارية جديدة تفيد بأن حزب الله غير انتشار القوات ويستعد لعمل عسكري.

بعد ذلك، تحدث الرئيس بايدن مع لابيد وطالبه بالإسراع في المفاوضات، وبحسب مصادر مطلعة على التفاصيل، حصل الأمريكيون على موافقة إسرائيلية، يشار إليها باسم "وديعة الشعلة"، وتشمل، تعريف "حقل قانا" كأرض لبنانية وعدم وجود أي نوع من التطبيع. من الناحية الفنية والمالية والتجارية.

وكان الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، قال الأسبوع الماضي إن "لدى الإسرائيليين والأمريكيين معلومات كافية عن قوة مقاومتنا، فنحن لسنا جزءً من المفاوضات، لكن عيوننا وصواريخنا تستهدف "حقل كاريش".