لافروف في الأمم المتحدة يتهم الغرب بـ"عداء غير مسبوق لروسيا"

"العداء الرسمي لروسيا في الغرب غير مسبوق واتخذ الآن مدى سخيفا"

ندد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف السبت من منبر الأمم المتحدة بـ"عداء لروسيا غير مسبوق" و"سخيف" في الغرب. وقال في كلمة حادّة النبرة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "العداء الرسمي لروسيا في الغرب غير مسبوق واتخذ الآن مدى سخيفا".

وتابع "إنهم لا يترددون في الإفصاح عن نيتهم بعدم الاكتفاء بإلحاق هزيمة عسكرية ببلادنا بل بتدمير روسيا". وسخر من التنديد بـ"الاستفتاءات" الجارية في عدة مناطقة أوكرانية تسيطر عليها القوات الروسية للانضمام إلى روسيا، مهاجما بصورة مباشرة الولايات المتحدة.

وقال "بإعلانها الانتصار في الحرب الباردة، نصبت واشنطن نفسها بمثابة رسولة من الله على الأرض، بدون أن تترتب عليها أي واجبات غير أنها تمتلك الحق المقدس في التحرك بدون أي عقاب في أي مكان وأي زمان" معتبرا أن الأميركيين يسعون لـ"تحويل مجمل العالم إلى فناء خلفي لهم".

ودافع عن "الاستفتاءات" حول الانضمام إلى روسيا التي تجري في مناطق أوكرانية تسيطر عليها القوات الروسية، مشيرا الى سكان يستعيدون "الأرض التي عاش عليها أجدادهم مدى مئات السنين".