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الرئيس الروسي يهنئ اليهود الروس بالسنة العبرية الجديدة ويتوقع منهم "مساهمة كبيرة" في تعزيز الانسجام في البلاد

i24NEWS

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك ، روسيا ، في 7 سبتمبر 2022.
Vladimir SMIRNOV / TASS Host Photo Agency / AFPالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك ، روسيا ، في 7 سبتمبر 2022.

قال الرئيس الروسي، "من المهم جدا، أن يساهم يهود روسيا بشكل كبير في الحفاظ على التنوع الثقافي في بلدنا"

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بتقديم تهنئته إلى اليهود الروس بمناسبة حلول السنة اليهودية الجديدة "روش هاشناه"، مؤكدا "مساهمة اليهود الروس في الحفاظ على التنوع الثقافي والوئام بين الأعراق في البلاد".

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وقال الرئيس الروسي، "من المهم جدا، أن يساهم يهود روسيا بشكل كبير في الحفاظ على التنوع الثقافي في بلدنا، وتعزيز الانسجام بين الأعراق، وتقوية مبادئ الاحترام المتبادل والتسامح الديني، وذلك مع بقائهم مخلصين للتقاليد الروحية القديمة".

ومنذ بدء الحرب في فبراير/شباط الماضي، غادر عشرات الآلاف من اليهود روسيا، ومن المتوقع أن يغادر آلاف آخرون إلى إسرائيل وأماكن أخرى حيث تخطط موسكو لاستدعاء جزئي لجنود الاحتياط للمساعدة في الحرب.

ويعيش حاليًا في روسيا حوالي 200 ألف يهودي، وما يقرب ثلاثة أضعاف هذا العدد، يمكنهم المطالبة بالجنسية الإسرائيلية ومؤهلين للحصول عليها لأن لديهم جد يهودي واحد على الأقل.

وبعد أن أثار إعلان الرئيس الروسي قرار حشد 300 ألف جندي إضافي، احتجاجات في البلاد، عقد مسؤولو الحكومة الإسرائيلية اجتماعا طارئا الأسبوع الماضي للتحضير لارتفاع متوقع في الهجرة 

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