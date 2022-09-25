زعماء العالم يقدمون التهاني بمناسبة السنة العبرية الجديدة

من أبرز التهاني كانت تهنئة رئيسة حكومة بريطانيا ليز تراس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قدم زعماء العالم التهاني والتبريكات بحلول السنة العبرية الجديدة اليوم، ونشروا تمنياتهم للجاليات اليهودية في بلادهم وللشعب اليهودي كافة

رئيسة حكومة بريطانيا ليز تراس التي باشرت مهام منصبها مطلع شهر، نشرت شريط فيديو في حسابها على تويتر مهنئة :"كرئيسة حكومة أتعهد بالدفاع عن مجتمعنا اليهودي، انا مصممة على القضاء على معاداة السامية، وسأكون صديقة مخلصة لإسرائيل. بهذه الروح، أتمنى عاما سعيدا جديدا".

https://twitter.com/i/web/status/1573971109963337729 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

الرئيس الأمريكي جو بايدن نشر رسالة تهنئة للشعب اليهودي قال فيها :"جيل وأنا نقدم تمانينا الحارة لكل المحتفلين برأس السنة العبرية في الولايات المتحدة في إسرائيل وفي كل أنحاء العالم" وتابع :"نرغب بأن يتم سماع صلواتكم وأن يتجدد ايمانكم- وأن نسجل جميعا في سجل الحياة. عاما سعيدا" كما سيحتفل بايدن هذا العام بالسنة العبرية الجديدة في البيت الأبيض.

رئيس الحكومة الهندية نيرندا مودي، هنأ مواطني إسرائيل ورئيس الحكومة يائير لابيد وكتب :"أتمنى لصديقي، ولمواطني إسرائيل وللشعب اليهودي في كل العالم تحياتي القلبية بمناسبة عيد رأس السنة. أتمنى أن يكون هذا العام عام الصحة ، السلام والازدهار للجميع".

ايضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم تهانيه ليهود روسيا بمناسبة السنة العبرية الجديدة وقال إنه يتوقع منهم "مساهمة كبيرة" في تعزيز الانسجام في البلاد. من جانبه عبر رئيس حكومة أستراليا انتوني البانيز عن تهانيه بمناسبة العام الجديد في تغريدة إرفقها مع صورة تفاحة وعسل وقال :"أتمنى للجالية اليهودية الأسترالية عاما جميلا وسعيدا، في الوقت الذي يجتمعون فيه من أجل رأس السنة. عام جديد سعيد".

رئيس حكومة كندا،جاستين ترودو زار أمس مدرسة ابتدائية يهودية في العاصمة اوتوا، وقدم تهانيه هناك بالعام الجديد. وكتب في تغريدة "إلى اولئك الذين يجهزون البطاقات، إلى اولئك الذين يغمسون التفاح بالعسل ولكل من قابلناه: عام جديد سعيد! عام حلو وصحي".

سفارة الامارات في إسرائيل هنأت الشعب اليهودي بمناسبة العام الجديدة بتغريدات باللغة العربية والعبرية والانجليزية ، ودون :"سفارة الإمارات العربية المتحدة في تل أبيب تتمنى لشعب إسرائيل عطلة سعيدة وممتعة.. وعاماً جديداً سعيداً".