زعماء العالم يقدمون التهاني بمناسبة السنة العبرية الجديدة

قدم زعماء العالم التهاني والتبريكات بحلول السنة العبرية الجديدة اليوم، ونشروا تمنياتهم للجاليات اليهودية في بلادهم وللشعب اليهودي كافة

رئيسة حكومة بريطانيا ليز تراس التي باشرت مهام منصبها مطلع شهر، نشرت شريط فيديو في حسابها على تويتر مهنئة :"كرئيسة حكومة أتعهد بالدفاع عن مجتمعنا اليهودي، انا مصممة على القضاء على معاداة السامية، وسأكون صديقة مخلصة لإسرائيل. بهذه الروح، أتمنى عاما سعيدا جديدا".