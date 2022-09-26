وفاة الرئيس الأسبق لـ"الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" يوسف القرضاوي عن عمر ناهز 96 عاما

في عام 2015 قضت محكمة مصرية غيابيا بإعدام اكثر من 90 من المتهمين الهاربين بينهم يوسف القرضاوي

أعلن الحساب الرسمي ليوسف القرضاوي الرئيس الأسبق لـ"الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"على موقع تويتر، وفاته اليوم الإثنين عن عمر ناهز 96 عاما في الدوحة.

وظل القرضاوي رئيسا للاتحاد المذكور منذ تأسيسه عام 2004، ولمدة 14سنة، حيث خلفه أحمد الريسوني، قبل أن يستقيل الأخير هذا العام، على خلفية تصريحات مثيرة حول الصحراء والجزائر.

وكانت السلطات المصرية تتهم يوسف القرضاوي بأنه الزعيم الروحي لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة في مصر منذ العام 2013 بعدما أطاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان قائدا للجيش في تموز/يوليو من نفس العام بالرئيس محمد مرسي.

وفي 2015، أكدت محكمة جنايات القاهرة حكم الاعدام في حق الرئيس السابق لمصر محمد مرسي في القضية المعروفة اعلاميا باسم "اقتحام السجون"،وحوكم في القضية 129 متهما بينهم 27 كانوا موقوفين و102 هاربين بينهم اعضاء في حركة حماس الفلسطينية وفي حزب الله اللبناني. وقضت المحكمة غيابيا بإعدام اكثر من 90 من المتهمين الهاربين بينهم القرضاوي.

وفي العام ذاته، احالت النيابة العامة المصرية 38 اسلاميا مصريا، بينهم القرضاوي، على محكمة عسكرية، متهمة إياهم بانشاء خلايا مسلحة قتلت ضابط شرطة. وحوكم القرضاوي غيابيا.

ومن جهتها وضعت السعودية يوس فالقرضاوي ودول خليجية وعربية أخرى على لائحة لشخصيات "ارهابية". وكان تواجده في قطر أحد أسباب مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر للدوحة لعدة سنوات.

ولد يوسف القرضاوي في 9 سبتمبر/ايلول من عام 1926 بمحافظة الغربية شمالي مصر، وتجنس لاحقا بالجنسية القطرية واستقر لاحقا بها، وظل مقيما بالدوحة إلى حين وفاته، وانتمى لجماعة الإخوان، ويعد أحد قاداتها البارزين وعرف بأنه "منظر الجماعة الأول"، وكثيرا ما أثارت فتاويه العديد من الجدل.

التحق الراحل بمعاهد الأزهر الشريف، فأتم فيها دراسته الابتدائية والثانوية وكان متفوقا، وكان ترتيبه في الشهادة الثانوية الثاني على المملكة المصرية، ثم التحق بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، ومنها حصل على العالية سنة 52-1953م، وكان ترتيبه الأول بين زملائه وعددهم مائة وثمانون.

ثم حصل على العالمية مع إجازة التدريس من كلية اللغة العربية سنة 1954م وكان ترتيبه الأول بين زملائه من خريجي الكليات الثلاث بالأزهر، وعددهم خمسمائة.وفي سنة 1958حصل على دبلوم معهد الدراسات العربية العالية في اللغة والأدب.وفي سنة 1960م حصل على الدراسة التمهيدية العليا المعادلة للماجستير في شعبة علوم القرآن والسنة من كلية أصول الدين.

وفي سنة 1973م حصل على الدكتوراة بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى من نفس الكلية، عن: “الزكاة وأثرها في حل المشاكل الاجتماعية”.