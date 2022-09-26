الحكومة الألمانية تستدعي سفير إيران لدى برلين على خلفية قمع الاحتجاجات

قال كريستيان فاغنر، "استدعينا السفير الإيراني، وستجرى المباحثات بعد ظهر اليوم الاثنين"

قامت الحكومة الألمانية بإستدعاء سفير إيران في برلين، اليوم الاثنين، لإجراء مباحثات بشأن قمع الاحتجاجات على مقتل الشابة مهسا أميني أثناء توقيفها لدى شرطة الآداب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستيان فاغنر، "استدعينا السفير الإيراني، وستجرى المباحثات بعد ظهر اليوم الاثنين"، مضيفا في مؤتمر صحافي: "ندرس بشكل رسمي كل الخيارات ردا على القمع".

وبدأت الاحتجاجات في 16 أيلول/سبتمبر يوم وفاة مهسا أميني التي أوقفت قبل ذلك بثلاثة أيام في طهران بتهمة "ارتداء ملابس غير لائقة" في انتهاك لقوانين لباس المرأة الصارمة والتي تشمل خصوصا وضع الحجاب.

وكانت وسائل إعلام، قد أفادت أمس الأحد، أن الشابة الإيرانية، حديث النجفي، هي أيضا قتلت برصاص قوات الأمن بمدينة كرج، غرب طهران، أثناء اشتباكات بين رجال الأمن ومتظاهرين.

فيما أكدت منظمة غير حكومية، الجمعة الماضي، مقتل ما لا يقل عن 50 شخصا في حملة تشنها قوات الأمن الإيرانية لقمع احتجاجات جارية بالبلاد، في ما قال الرئيس الإيراني إن المظاهرات المؤيدة للحجاب والحكومة تظهر قوة بلاده.

وخرجت نهاية الأسبوع تظاهرات دعم للمحتجين الإيرانيين في عدة مدن أوروبية من بينها باريس ولندن.