بوتين يوقع مرسوما لمنح الجنسية الروسية لإدوارد سنودن

ويشار الى أن السلطات الأمريكية تطالب بتسليم سنودن اليها المحاكمته جنائيا بتهمة التجسس

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم يمنح بموجبه الجنسية الروسية إلى إدوارد سنودن، الموظف السابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA).

وفر سنودن من الولايات المتحدة وحصل على اللجوء في روسيا بعد أن كشف في عام 2013 عن برنامج المراقبة الأمريكي وراء المواطنين. السلطات الأمريكية أرادت على مدار سنوات عودة سنودن إلى الولايات المتحدة لمحاكمته جنائيا بتهمة التجسس.

وكان سنودن أعلن في عام 2020 أنه قدم طلبا هو وزوجته للحصول على الجنسية الروسية مع الاحتفاظ بجنسيتهما الأمريكية. وتجدر الإشارة إلى أن سنودن حصل على تصريح إقامة دائمة في روسيا في تشرين أول/أكتوبر 2019.

وخففت روسيا قبل سنوات من صرامة قوانين الجنسية للسماح للأفراد بحمل جوازات سفر روسية دون التخلي عن جنسياتهم الأصلية.

محامي الدفاع عن سنودن أناتولي كوشيرينا صرح لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء إن ليندسي ميلز، زوجة سنودن، ستتقدم الآن بطلب للحصول على الجنسية الروسية، مشيرًا إلى أن ابنتهما حاملة بالأساس جواز سفر روسي لأنها ولدت في روسيا.