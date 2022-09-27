استئناف الحوار بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية

استؤنف الحوار لتوضيح مسألة المواقع الإيرانية الثلاثة غير المصرّح عنها والتي عُثر فيها على آثار لليورانيوم

شهد يوم الإثنين، لقاءً جمع بين رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في فيينا والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، هو الأول بينهما منذ عدة أشهر. وقال غروسي في تغريدة أرفقها بصور للقاء إنّ "الحوار مع إيران استؤنف لتوضيح" مسألة المواقع الإيرانية الثلاثة غير المصرّح عنها والتي عُثر فيها سابقاً على آثار لليورانيوم.

يذكر أن الوكالة الدولية طالبت في حزيران/يونيو إيران بـ "التعاون" معها لإجلاء الصورة بهذا الشأن. وفي تقرير أصدرته مؤخراً، شدّدت الوكالة لهجتها، معتبرة أنّها غير قادرة على ضمان "الطابع السلمي الصرف" لبرنامج طهران النووي.

وكرّر غروسي الإثنين الموقف نفسه في افتتاح المؤتمر السنوي العام للهيئة، إذ قال إنّ "الوكالة على استعداد للعمل من دون تأخير مع إيران لحلّ هذه المشاكل".

ويُعدّ تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية إحدى النقاط العالقة في المفاوضات التي انطلقت في فيينا في نيسان/أبريل 2021 للنظر في العودة إلى الاتفاق الدولي الذي أبرم هام 2015 بين القوى الكبرى وطهران قبل أن تنسحب منه الولايات المتحدة.

والإثنين أمل إسلامي "وضع حد للمزاعم الواهية ضد برامج ونشاطات ايران النووية السلمية، منددا بـ"ضغوط" تمارس على بلاده.

وطلبت إيران مرارا إنهاء التحقيق حول آثار اليورانيوم، لكن غروسي رفض هذا الطلب مطالبا بأجوبة "ذات صدقية" من جانب إيران. فيما تؤكد طهران من جانبها أنها تعاونت بشكل كامل مع الهيئة النووية وسط إشارتها إلى تسييس الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحقيقها.

والأسبوع الماضي أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مجدداً في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أنّ بلاده لا تسعى لحيازة أسلحة نووية.