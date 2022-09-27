اليابان تودع الثلاثاء شينزو آبي في جنازة رسمية بحضور كبار الشخصيات السياسية حول العام

من المتوقع أن يحضر أكثر من 4300 ضيف مراسم الجنازة في نيبون بودوكان أرينا في طوكيو، بما في ذلك شخصيات أجنبية

تقيم اليابان الثلاثاء جنازة رسمية فخمة لوداع رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في العاصمة اليابانية طوكيو، متكبدة تكاليف ضخمة الأمر الذي أثار الجدل على المستوى الشعبي.

ومن المتوقع أن يحضر أكثر من 4300 ضيف مراسم الجنازة في نيبون بودوكان أرينا في طوكيو، بما في ذلك شخصيات أجنبية بارزة مثل نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

ونقل رماد آبي إلى نيبون بودوكان أرينا، حيث قامت الحكومة بتشغيل مقطع فيديو تكريمًا لحياته ومسيرته المهنية، ثم ألقى رئيس الوزراء فوميو كيشيدا خطابًا أشاد فيه بـ "شجاعة" آبي وتفانيه، وفق النشر في العربية.

وأفيد أن المراسم تشمل استعراضاً لحرس الشرف وتحية السلاح وعروض موسيقية تسبق حفل استقبال حكومي لكبار المدعوين، وسط تشديد الحراسة الأمنية التي تجلت بنشر حوالي 20 ألف شرطي.

من الجدير ذكره أن اغتيال رئيس الوزراء الياباني أحدث صدمة عالمية وتوالت التعازي بمقتله من جانب العديد من الدول التي تقيم اليابان معها علاقات دبلوماسية وثيقة في مقدمها إسرائيل. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، في بيان صدر عن مكتبه، إن "آبي كان أحد أهم قادة اليابان الحديثة، وصديقا حقيقيا لإسرائيل أدى إلى علاقات مزدهرة بين إسرائيل واليابان".