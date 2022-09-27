وفد إسرائيلي يتوجه إلى واشنطن لبدء حوار حول التعاون التكنولوجي بين البلدين

الهدف من الاجتماع القادم هو التوصل إلى اتفاقيات وتطوير آليات "من شأنها رفع مستوى التعاون التكنولوجي بين الدول"

توجه وفد إسرائيلي برئاسة وزيرة العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية، أوريت فركش-هاكوهين، اليوم الثلاثاء، إلى واشنطن لبدء حوار استراتيجي رفيع المستوى، غدا الأربعاء، حول التعاون التكنولوجي، بحسب بيان لمكتب الوزيرة.

وأضاف البيان، أن "الحدث الذي سيعقد الأربعاء، سيضع إسرائيل على قائمة مرموقة ومحدودة من الدول التي تعتبرها الولايات المتحدة شركاء استراتيجيين في هذا المجال".

في إطار الإتفاق الموقع "إعلان القدس" بين رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد والرئيس الأمريكي جو بايدن، اتفق على "تعزيز الحوار حول التقنيات الاستراتيجية من أجل الوصول بالعلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة إلى ذروة جديدة وخلق شراكة في التقنيات الحرجة والمدمرة (مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية) وكذلك في المجالات التي تشكل مصدر قلق عالمي: التأهب للأوبئة ، وتغير المناخ ، والأمن الغذائي

وخلال زيارة بايدن لإسرائيل في تموز/يوليو الماضي، أكد بيان مشترك للرئيس الأمريكي ولابيد أطلق عليه اسم "إعلان القدس" دعم واشنطن في توسيع حزمة دفاعها لتشمل القدس وكذلك تعزيز التعاون التكنولوجي. والهدف من الاجتماع القادم هو التوصل إلى اتفاقيات وتطوير آليات "من شأنها رفع مستوى التعاون التكنولوجي بين الدول في المدى القريب".

ويضم الوفد الإسرائيلي، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا، وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية ووزارة الصحة، وزارة الأمن، وزارة الطاقة، ووزارة المالية، والعديد من المسؤولين الآخرين.

وسيعقد الاجتماع بحضور سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة مايك هرتسوغ، ونائب وزير الصحة الأمريكي أندريا بالم، ونائب وزير الطاقة الأمريكي ديفيد تورك، وكبار المسؤولين في مكتب العلوم بالبيت الأبيض.