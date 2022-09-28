تقرير: مسؤولون اوروبيون وإسرائيليون سيجتمعون لأول مرة منذ 10 سنوات الأسبوع القادم

من المرتقب عقد اجتماع الاثنين القادم يجمع بين مسؤولين إسرائيليين واوروبيين كبار

أفاد موقع "بوليتكان" الأمريكي صباح اليوم بأن الاتحاد الأوروبي يسعى لإعادة "علاقاته القوية" مع إسرائيل الأسبوع القادم، وعقد قمة الاثنين تجمع شخصيات سياسية كبيرة من الجانبين لأول مرة منذ عشر سنوات.

صيغة الإجتماع، المعروف بـ"مجلس الشراكة بين الإتحاد الأوروبي وإسرائيل" خامدة عمليا منذ عام 2013، حيث ألغت إسرائيل في حينه اجتماعا احتجاجا على موقف الاتحاد الأوروبي بخصوص المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. منذ ذلك الحين، تواصلت الخلافات بين الجانبين على قضايا مماثلة.

وأشار التقرير إلى أن استبدال رئيس الجكومة بنيامين نتنياهو، فتح الباب للتقارب الحالي. كما أشاروا إلى أن بروكسل حريصة أيضا على زيادة إمدادات الطاقة من إسرائيل على خلفية الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ويشار الى أنه في جلسة وزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في شهر تموز/يوليو الماضي تقرر استئناف الحوار السياسي السنوي بين إسرائيل والاتحاد الاوروبي والذي يعرف باسم "مجلس الشراكة" بعد عشر سنوات من تجميده.