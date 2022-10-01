سفراء العرب في لندن يحذرون رئيسة الوزراء البريطانية من نقل السفارة إلى القدس

"إن الخطة قد تعرض المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي"

أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أمس الجمعة، أن مجموعة من الدول العربية بعثت برسالة رسمية إلى رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، تحثها فيها على عدم المضي قدما في نقل السفارة البريطانية إلى القدس.

وقالوا السفراء العرب في لندن، "إن الخطة قد تعرض المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي والتي من المقرر أن تكتمل هذا العام، للخطر".

وبحسب التقرير، "من المتوقع أن تعترض مجموعة متوقعة من الدول الموالية للفلسطينيين الممثلة في لندن على نقل السفارة المقترح، لكن الرسالة التي أرسلها الدبلوماسيون العرب حظيت بتأييد جميع الدول العربية، بما في ذلك الإمارات والبحرين التي وقعت اتفاقيات إبراهيم الموقعة في سبتمبر/أيلول 2020.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، قد التقى برئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، الأربعاء الماضي، حيث ورد أن تراس أبلغت لبيد أنها تفكر في نقل سفارة بلادها في إسرائيل إلى القدس.

كما تعهدت تراس بأنها ستقوم بهذه الخطوة في رسالة إلى أصدقاء إسرائيل المحافظين خلال السباق لتصبح رئيسة الوزراء البريطانية القادمة. في ذلك الوقت، قالت تراس إنها تفهم "الأهمية والحساسية" بشأن الموقع.

وتأتي مثل هذه الخطوة في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وهي خطوة فاقمت الاشتباكات الدامية بين قوات الأمن الإسرائيلية واحتجاجا على الفلسطينيين في مايو/أيار 2018.