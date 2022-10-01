الأمين العام لحلف الناتو: "لن نعترف أبدا بضم روسيا مناطق أوكرانية"

أضاف ينس ستولتبرغ، "هدف بوتين هو ردعنا عن دعم أوكرانيا، لكنه لن ينجح"

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتبرغ، أمس الجمعة، أن الحلف لن يعترف أبدا بضم روسيا مناطق أوكرانية وأضاف أن "روسيا استولت بشكل غير قانوني على منطقة بحجم البرتغال تقريبا عبر قوة السلاح من الأراضي الأوكرانية".

وشدد ينس ستولتبرغ، في مؤتمر صحفي عقده بمقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل، على أن "استفتاءات شرق أوكرانيا أجريت في موسكو، وفُرضت على أوكرانيا في انتهاك كامل الأركان للقانون الدولي"، مردفا "هذه الأراضي لأوكرانيا، دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيا، (مناطق ضمتها روسيا) شأنها شأن شبه جزيرة القرم الأوكرانية (ضمتها روسيا في 2014)"، حسب وكالة الاناضول التركية.

وأضاف ينس ستولتبرغ، "هدف بوتين هو ردعنا عن دعم أوكرانيا، لكنه لن ينجح"، مؤكدا أن "هذا اعتراف بأن الحرب لا تسير كما كان مخططا لها، وأن الرئيس الروسي فشل تماما في تحقيق أهدافه الاستراتيجية"، مشددا على أن "تقديم الدعم لأوكرانيا أمر ضروري للدفاع عنها وعن أمن حلفاء الناتو في الوقت ذاته".

وتابع ينس ستولتبرغ، أن "الناتو يتابع عن كثب ما تقوم به روسيا، ويجب على موسكو أن تدرك أنه لا ينبغي خوض حرب نووية على الإطلاق، وإذا ما استخدموا السلاح النووي فستكون لذلك عواقب وخيمة على روسيا، وقد تم إبلاغها بهذا الأمر بوضوح شديد".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن أمس الجمعة، عن ضم بلاده لمناطق دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريجيا، وقال "سندافع عن أرضنا بكل قوتنا وبكل إمكانياتنا".

فيما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن اوكرانيا ستوقع طلب انضمام عاجل إلى حلف شمال الاطلسي، وذلك بعد بضع دقائق من إعلان روسيا رسميا ضم أربع مناطق اوكرانية احتلتها.

وكان الرئيس الروسي، قد أكد في خطابه الأسبوع الماضي، أن "بلاده ستستخدم كل الوسائل المتاحة لحماية روسيا وشعبها إذا تعرضت وحدة أراضيها للتهديد".