السفير الروسي لدى الأمم المتحدة: "واشنطن لديها الكثير لتكسبه من تخريب خط نورد ستريم"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، إن "الولايات المتحدة وحلفاءها نسفوا نورد ستريم"

أكد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة لديها الكثير لتكسبه فيما يتعلق بتجارة الغاز جراء الأضرار التي لحقت بشبكة خط أنابيب نورد ستريم تحت بحر البلطيق، ولكنه لم يصل إلى حد تحميل واشنطن مسؤولية انفجارات هذا الأسبوع.

وقال فاسيلي نيبينزيا، لمجلس الأمن، إن "السؤال الرئيسي بشأن الانفجارات هو ما إذا كانت الولايات المتحدة ستستفيد من تدمير خطوط الأنابيب "الجواب بالتأكيد، وأضاف "يجب أن يحتفل موردو الغاز الطبيعي المسال الأمريكيون بالزيادة المتعددة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا".

وفي هذا السياق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، إن "الولايات المتحدة وحلفاءها نسفوا نورد ستريم"، وأضاف “العقوبات لم تكن كافية للأنجلو ساكسون، لقد انتقلوا إلى التخريب".

وكان خفر السواحل السويديقد أفاد عن رصد تسرّب للغاز من موقع رابع في أنبوب نورد ستريم الذي يتعرّض وفق الاشتباه لعمليات تخريب مقصودة، في بحر البلطيق.

فيما أفاد معهد رصد الزلازل السويدي أنه تم تسجيل انفجارات قبل اكتشاف ثلاثة تسريبات للغاز من خطيْ أنابيب "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2" في بحر البلطيق.