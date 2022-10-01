وزيرا خارجية عُمان ونظيره الأمريكي يبحثان تمديد هدنة اليمن

"جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"

أفادت وزارة الخارجية العُمانية، اليوم السبت، أن الوزير عُمان بدر البوسعيدي، بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الجهود المبذولة لتمديد الهدنة في اليمن.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه خلاله المكالمة "جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، حيث أكد الجانبان "دعمهما للجهود المبذولة لتمديد الهدنة في الجمهورية اليمنية، وأهمية العمل المشترك لتعزيز الثقة والحوار البناء بين كافة الأطراف"، حسب موقع الخليج أون لاين.

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وفي نفس السياق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه جرى خلال الاتصال "مناقشة الانتهاء الوشيك للهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن، والمقرر غداً الأحد"، مضيفة أن "الوزير الأمريكي رحب بالتزام عمان بتمديد الهدنة، وجهودها للمساعدة في تأمين توسيع الهدنة، الأمر الذي من شأنه أن يجلب المزيد من الإغاثة المنقذة للحياة لملايين اليمنيين".

وأكدت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن "أنتوني بلينكن جدد القلق المشترك بشأن العودة إلى الحرب باليمن، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى مزيد من الدمار والمعاناة، ويؤخر مرة أخرى بلا داعٍ تدشين مستقبل سلمي".