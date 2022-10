وزيرا خارجية عُمان ونظيره الأمريكي يبحثان تمديد هدنة اليمن

أفادت وزارة الخارجية العُمانية، اليوم السبت، أن الوزير عُمان بدر البوسعيدي، بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الجهود المبذولة لتمديد الهدنة في اليمن.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه خلاله المكالمة "جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، حيث أكد الجانبان "دعمهما للجهود المبذولة لتمديد الهدنة في الجمهورية اليمنية، وأهمية العمل المشترك لتعزيز الثقة والحوار البناء بين كافة الأطراف"، حسب موقع الخليج أون لاين.