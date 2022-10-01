وزير الخارجية الإيراني: طهران عازمة على التوصل إلى اتفاق جيد ومستديم

"نحن الآن في مرحلة يتحدث فيها الجانب الأمريكي عن حسن النوايا وأن لديهم الإرادة اللازمة للتوصل إلى اتفاق"

صرح وزير الخارجية الإيرانية حسين امير عبد اللهيان، ان طهران عازمة ولن تتردد في التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستديم. جاء هذا في مقابلة حصرية مع وكال الأنباء الإيرانية (إرنا)، اليوم الجمعة.

وقال عبد اللهيان: سنواصل جهودنا ولن نغادر طاولة المفاوضات، وعلى الجانب الأمريكي أن يظهر الآن، هل لديه الشجاعة اللازمة لاتخاذ قرار بهذا الشأن أم لا، وبشأن المفاوضات النووية، صرّح الوزير الإيراني أنّه "خلال الأشهر الماضية، حاول وزراء خارجية بعض الدول نقل رسائل من الولايات المتحدة وبالعكس"، مشيراً إلى أنّ "وزير الخارجية العراقي هو أحد هؤلاء".

وأضاف وزير الخارجية ان "رئيس الجمهورية رئيسي عقد اجتماعات عديدة حيث التقى به نحو 10 من رؤساء الدول، بالإضافة إلى اللقاءات التي أجراها مع بعض الشخصيات مثل الأمين العام للأمم المتحدة. كان جزء منها يتعلق بالاتفاق والتفاوض لإلغاء الحظر".

وقال الوزير اننا "الآن في مرحلة يتحدث فيها الجانب الأمريكي عن حسن النوايا وأن لديهم الإرادة اللازمة للتوصل إلى اتفاق، ولكن من المهم بالنسبة لنا أن تتم ترجمة هذه النوايا الحسنة على أرض الواقع، وأن تتم مناقشة المفاوضات والمحادثات والجهود القائمة لإلغاء الحظر".