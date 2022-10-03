إسرائيل تهنىء الشعب الإيطالي بعد أسبوع من انتهاء الحملة الانتخابية

عمانويل نحشون، "يجب أيضا التركيز في الكفاح المشترك ضد معاداة السامية والحفاظ على ذكرى الهولوكوست"

هنأت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها، اليوم الإثنين، الشعب الإيطالي على انتهاء الحملة الانتخابية، وذلك بعد أسبوع من الانتخابات التي فازت بها زعيمة حزب "إخوة إيطاليا"، جورجيا ميلوني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، عمانويل نحشون، إن "إسرائيل تهنئ الشعب الإيطالي وتتطلع إلى استمرار التعاون والصداقة مع الحكومة التي سيتم تشكيلها ومع الشعب الإيطالي، مع التركيز على مجالات الاقتصاد والطاقة والمياه والابتكار و السيبراني"، حسب موقع 7 إسرائيل ناشيونال نيوز.

وأشار عمانويل نحشون، إلى أنه "يجب أيضا التركيز في الكفاح المشترك ضد معاداة السامية والحفاظ على ذكرى الهولوكوست"، مؤكدا أن "إيطاليا صديق مهم لإسرائيل".

وكان قادة الجالية اليهودية في إيطاليا، أكدوا الأربعاء الماضي، أن انتخاب جيورجيا ميلوني على رأس الحكومة الإيطالية "أقل دراماتيكية بكثير مما تظهره وسائل الإعلام الدولية أو الإسرائيلية"، وأوضحوا أيضًا أن "جيورجيا ميلوني تتمتع بعلاقات جيدة مع الجالية اليهودية وكانت إيجابية جدًا تجاه إسرائيل".

وبعد أن حل حزبها المرتبة الأولى في الإنتحابات، أعلنت بائعة الخضار رئيسة حزب"إخوةو إيطاليا" جيورجيا ميلوني أنها ستقود الحكومة المقبلة، بعدما اعترف الحزب الديمقراطي الإيطالي، الاثنين الماضي، بهزيمته في الانتخابات العامة وقال إنه سيكون أكبر قوة معارضة في البرلمان.