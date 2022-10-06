البرلمان الأوروبي يطالب بفرض عقوبات على ايران

دعا البرلمان الأوروبي الخميس بروكسل إلى فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين ضالعين في وفاة مهسا أميني

دعا البرلمان الأوروبي الخميس بروكسل إلى فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين ضالعين في وفاة مهسا أميني وفي قمع الاحتجاجات التي أشعلتها وفاتها في ايران.

في نص تم التصويت عليه برفع الأيدي، طالب النواب الأوروبيون الذين اجتمعوا في ستراسبورغ بإضافة "مسؤولين إيرانيين لا سيما كل المرتبطين بشرطة +الأخلاق+ الذين يثبت تآمرهم أو مسؤوليتهم في وفاة مهسا أميني وأعمال العنف بحق المتظاهرين"، الى اللائحة السوداء للاتحاد الاوروبي.

هذه اللائحة تشمل "أشخاصًا يخضعون لاجراءات مقيدة بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان في ايران". جاء هذا خلال نقاش بشأن الوضع في ايران مساء الثلاثاء في البرلمان الأوروبي، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل أن "كل الخيارات بما فيها الإجراءات التقييدية" قيد الدرس. وأعلن البرلمان الأوروبي أيضا أن العقوبات التي فرضت على "قادة من الحرس الثوري يجب ألا ترفع".

وكان الاتحاد الأوروبي فرض تدابير مقيدة للمعاقبة على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان في ايران في 12 نيسان/ابريل 2011. وأضيفت اجراءات في 23 آذار/مارس 2012 لا سيما حظر على المعدات التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي وعلى المعدات التي يمكن استخدامها لمراقبة أو اعتراض الاتصالات الهاتفية على شبكات الهاتف النقال او الثابت. وهذه العقوبات سارية حتى 2023.