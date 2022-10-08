الملياردير الأميركي إيلون ماسك يقدم مقترحا لإنهاء التوترات بين الصين وتايوان

تابع الملياردير الأميركي، أنه "يعتقد أن اندلاع صراع بشأن تايوان أمر حتمي"

أكد الملياردير الأميركي إيلون ماسك إلى إمكانية إنهاء التوترات بين الصين وتايوان من خلال "تسليم بكين بعض السيطرة على تايوان"، وذلك بعد أيام من طرح اتفاق محتمل لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقال الملياردير الأميركي، إن "اقتراحي يتعلق بتحديد منطقة إدارية خاصة لتايوان، وهذا أمر مستساغ بشكل معقول، وربما لن ينال رضا الجميع"، وأضاف في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، أنه "من الممكن، وأعتقد أنه من المحتمل في واقع الأمر، أن يكون لديهم ترتيب أكثر تساهلا من (المطبق في) هونغ كونغ"، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

وتابع الملياردير الأميركي، أنه "يعتقد أن اندلاع صراع بشأن تايوان أمر حتمي، وحذر من تأثيره المحتمل ليس فقط على "تسلا"، لكن أيضا على شركة "آبل" وعلى الاقتصاد على نحو أوسع نطاقا، ولم تكشف المقابلة عن تفاصيل تلك التصريحات.

وكان إيلون ماسك، قد اقترح الأسبوع الماضي، تنازل أوكرانيا بشكل دائم عن شبه جزيرة القرم لروسيا، وتُجرى استفتاءات جديدة تحت رعاية الأمم المتحدة لتحديد مصير الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، وطلب من مستخدمي "تويتر" إبداء رأيهم مما أثار انتقادات حادة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.