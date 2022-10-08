الرئيس التركي : "إن لم تلبِّ الولايات المتحدة حاجتنا من مقاتلات إف-16 فثمة دول كثيرة مستعدة لذلك"

قال أردوغان "إن لم تلبِّ الولايات المتحدة حاجتنا من مقاتلات إف-16 فثمة دول كثيرة مستعدة لذلك"

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، عن وجود عدة دول مستعدة لتلبية احتياجات بلاده من المقاتلات، في حال لم تلبّ الولايات المتحدة حاجة أنقرة من إف-16.

وفي تصاريح للصحفيين، قال الرئيس التركي بعد صلاة الجمعة في إسطنبول: "إن لم تلبِّ الولايات المتحدة حاجتنا من مقاتلات إف16 فثمة دول كثيرة مستعدة لذلك"، مؤكدا أن هناك بدائل لمقاتلات "إف-16" الأمريكية في دول أخرى حول العالم.

وتابع الرئيس التركي، أن بلاده يمكنها تلبية حاجتها بهذا الصدد على غرار شرائها أنظمة "إس-400" الروسية عندما امتنعت واشنطن عن تزويدها بأنظمة "باتريوت".

وفي 9سبتمبر/أيلول، كان الرئيس التركي قد قال، إنه "في حال لم تحصل على مقاتلات إف16 من الولايات المتحدة يمكننا تأمين طائرات مقاتلة من بريطانيا وفرنسا وروسيا تبيعها، وثمة دول تلمّح لنا بذلك" وتابع "آمل ألا تقودنا واشنطن إلى سُبل أخرى بخصوص فهي ليست المكان الوحيد الذي يبيع طائرات حربية".

وكانت تركيا قدمت طلبا لشراء مقاتلات من طراز إف16 من الولايات المتحدة ومعدات لتحديث مقاتلات من نفس الطراز ضمن سلاح الجو التركي.

بدوره شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في يونيو/حزيران الماضي، على ضرورة بيع مقاتلات إف-16 لتركيا وتحديث أسطولها، لكن واشنطن تضع شروطًا أمام تركيا لتزويدها بالمقاتلات المذكورة، وهو ما ترفضه أنقرة.