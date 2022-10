فاز ثلاثي أميركي، اليوم الاثنين، بجائزة نوبل للاقتصاد عن أبحاثه حول دور البنوك في الاقتصاد، خاصة فيما يتعلق بأهمية تجنب الانهيارات خلال الأزمات المالية.

وتم تكريم حاكم الاحتياطي الفدرالي الأميركي السابق بن برنانكي، جنبًا إلى جنب مع دوغلاس دايموند وفيليب ديبفيج، وأعلنت لجنة نوبل أن الخبراء الثلاثة "حسّنوا بدرجة كبيرة فهمنا لدور المصارف في اقتصادنا، خصوصاً خلال الأزمات المالية، وأيضاً طريقة تنظيم الأسواق المالية". ووأضافت أن "تحليلاتهم كانت ذات أهمية" التي أطلقوها اعتباراً من ثمانينات القرن العشرين، "تمثّل في إظهار سبب الأهمية الحيوية التي يرتديها تفادي انهيار المصارف".