وتم تكريم حاكم الاحتياطي الفدرالي الأميركي السابق بن برنانكي، جنبًا إلى جنب مع دوغلاس دايموند وفيليب ديبفيج

فاز ثلاثي أميركي، اليوم الاثنين، بجائزة نوبل للاقتصاد عن أبحاثه حول دور البنوك في الاقتصاد، خاصة فيما يتعلق بأهمية تجنب الانهيارات خلال الأزمات المالية.

وتم تكريم حاكم الاحتياطي الفدرالي الأميركي السابق بن برنانكي، جنبًا إلى جنب مع دوغلاس دايموند وفيليب ديبفيج، وأعلنت لجنة نوبل أن الخبراء الثلاثة "حسّنوا بدرجة كبيرة فهمنا لدور المصارف في اقتصادنا، خصوصاً خلال الأزمات المالية، وأيضاً طريقة تنظيم الأسواق المالية". ووأضافت أن "تحليلاتهم كانت ذات أهمية" التي أطلقوها اعتباراً من ثمانينات القرن العشرين، "تمثّل في إظهار سبب الأهمية الحيوية التي يرتديها تفادي انهيار المصارف".

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وتم تسليط الضوء على بن برنانكي، البالغ من العمر 68 عامًا، والذي شغل حاكمية الاحتياطي الفدرالي، البنك المركزي الأمريكي، بين عامي 2006 و2014، لتحليله لـ "أسوأ أزمة اقتصادية في التاريخ الحديث" - الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي، وهي أسوأ أزمة اقتصادية في التاريخ المعاصر".

أما دوغلاس دايموند، الأستاذ بجامعة شيكاغو المولود عام 1953، وفيليب ديبفيغ البالغ 67 عامًا، الأستاذ بجامعة واشنطن في سانت لويس، فقد طوّرا نماذج نظرية تظهر سبب وجود المصارف وكيف أن دورها في المجتمع يجعلها عرضة للشائعات بشأن انهيار وشيك لها.

ومن جهتها، قالت لجنة نوبل "إذا تهافت عدد كبير من المودعين في وقت واحد إلى مصارفهم لسحب المال، قد تتحول الشائعة إلى نبوءة ذاتية التحقق".

وعلى غرار سائر جوائز نوبل، تُرفق هذه الجائزة بمكافأة مالية قدرها عشرة ملايين كرونة سويدية (885 ألف دولار)، يتم تقاسمها بين الفائزين في الفئة عينها.

وكانت جائزة نوبل للاقتصاد، واسمها الرسمي جائزة بنك السويد للاقتصاد تكريماً لذكرى ألفريد نوبل، أضيفت سنة 1969 إلى المكافآت الخمس التقليدية (الطب والفيزياء والكيمياء والآداب والسلام)، بعد أكثر من ستة عقود على إطلاق هذه الجوائز، ما دفع بالبعض إلى وصف جائزة الاقتصاد بأنها "نوبل مزيفة".