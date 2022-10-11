الولايات المتحدة تعلن أنها بحاجة إلى إعادة تقييم العلاقات مع السعودية

جون كيربي، "الولايات المتحدة بحاجة إلى إعادة تقييم علاقتها مع المملكة، بما في ذلك مبيعات الأسلحة"

أكدت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها بحاجة إلى إعادة النظر في العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن دعمت قرار مجموعة أوبك + لخفض إنتاج النفط.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن "الولايات المتحدة بحاجة إلى إعادة تقييم علاقتها مع المملكة، بما في ذلك مبيعات الأسلحة"، وأضاف لشبكة "سي ان ان"، عندما سئل عن رد فعله على دعوات الديمقراطيين لتجميد مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية: "على استعداد للعمل مع الكونغرس للتفكير فيما يجب أن تبدو عليه هذه العلاقة".

جاء ذلك بعد دعوات لمشرعين ديمقراطيين، طالبوا بتجميد العلاقات مع السعودية، أبرزهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الديمقراطي، بوب مينينديز، الذي طالب بتجميد التعاون مع السعودية، بما في ذلك معظم مبيعات الأسلحة.

وأكد رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية للشرق الأوسط في مجلس الشيوخ، السناتور كريس ميرفي، لشبكة "سي.إن.بي.سي": "أعتقد أن الوقت حان لإعادة تقييم شامل للتحالف الأمريكي مع السعودية"، فيما قدم توم مالينوفسكي وشون كاستن وسوزان وايلد، في مجلس النواب، تشريعا يسعى إلى سحب القوات الأمريكية من السعودية والإمارات.

وقفزت أسعار النفط، يوم الجمعة، إلى أعلى مستوياتها خلال خمسة أسابيع، وذلك بعد يومين من خفض "أوبك+" إنتاجها، قبل أن تتراجع يوم الاثنين وسط مخاوف من حدوث ركود عالمي محتمل.