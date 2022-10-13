الرئيس الايراني وامير قطر يؤكدان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يعلن عن استعداد بلاده للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى استراتيجي

أكد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في اجتماعهما على هامش قمة (سيكا) اليوم الخميس، على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري.

و في لقاء مع أمير دولة قطر، رحب الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، بتطوير العلاقات التجارية بين البلدين خلال العام الماضي بنسبة 35 بالمائة، واصفا القدرات الموجودة في البلدين لمواصلة تطوير وتوسيع العلاقات بالجيدة. بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الايرانية"ارنا".

من جانبه أعلن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن استعداد بلاده للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى استراتيجي. واعتبر الشيخ تميم تعيين ملحق تجاري في سفارة دولة قطر في طهران من الإجراءات المتخذة لتسهيل العلاقات التجارية بين البلدين، معربا عن شكره لإيران على تعاونها في تهيئة أفضل الظروف الممكنة لتنظيم كأس العالم.

و انطلقت أعمال القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا" المعروف باسم "سيكا" صباح اليوم الخميس في العاصمة الكازاخية آستانا بمشاركة رئيس ايران ابراهيم رئيسي .

ويشارك في القمة عدد من قادة الدول من بينهم الرئيس الايراني و الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورؤساء أذربيجان إلهام علييف، والعراق برهم صالح، وفلسطين محمود عباس.