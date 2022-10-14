واشنطن تصعد من خطابها تجاه السعودية وترفض تبرير خفض إنتاج النفط

البيت الأبيض يهاجم السعودية ويرفض تبرير خفض إنتاج النفط

هاجم البيت الأبيض الأمريكي، الحكومة السعودية بشأن تمسكها بقرار خفض إنتاج النفط. واعتبر البيت الأبيض في تصريحات لمتحدث مجلس الأمن القومي جون كيربي، أن السعودية "يمكن أن تحاول التلاعب أو تحويل الانتباه، لكن الوقائع واضحة". بحسب ما نشر موقع "العربي" السعودي للأنباء.

وقال إن السعودية تنتهج "سلوك الاتجاه الخاطئ" عبر قرار خفض إنتاج النفط، مؤكدا على موقف إدارة الرئيس جو بايدن بضرورة إعادة تقييم العلاقة مع الرياض. وكشف كيربي أن "دولا أخرى في أوبك أبلغتنا على انفراد، أنها لا توافق على القرار السعودي"، مضيفا أن هذه الدول شعرت أنها "مجبرة على دعم التوجه السعودي".

يشار أن البيت الأبيض اتهم المملكة العربية السعودية بـ”الالتفاف” على الحقائق ومحاولة “حرف مسارها” بعد دفاع الرياض عن قرار تحالف “أوبك بلس” الأخير بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا ابتداء من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكانت وزارة الخارجية السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم أن “المملكة ترفض اعتبار قرار أوبك+ بمثابة انحياز في صراعات دولية”. وشددت في بيان على أن “قرار أوبك+ اتخذ بالإجماع ومن منظور اقتصادي يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق ويحد من التقلبات”.

يذكر أن أعضاء أوبك+، كانوا أعلنوا في ختام اجتماعهم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً في نوفمبر، وفق ما أفاد به بيان المجموعة، وتمديد “إعلان التعاون” حتى نهاية 2023، على أن يتم عقد الاجتماعات الوزارية كل 6 أشهر.