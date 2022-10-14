اردوغان يأمر الحكومة التركية لبدء العمل على "مركز للغاز" اقترحه بوتين

أمر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أمر الحكومة التركية بدء العمل على "مركز للغاز" في البلاد اقترحه نظيره الروسي فلاديمير بوتين لتصدير الغاز الروسي إلى اوروبا على ما ذكرت وسائل إعلام تركية الجمعة.

وجاء كلام اردوغان بشأن مركز الغاز في تركيا خلال مقابلة مع صحافيين في الطائرة التي أعادته من استانا في كازاخستان حيث التقى بوتين الخميس. واوضح الرئيس التركي "أصدرنا الأمر مع السيد بوتين لوزارة الطاقة في تركيا والهيئة المعنية في روسيا بانجاز العمل بشكل مشترك".