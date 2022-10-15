برلماني روسي يقترح نقل صواريخ فويفودا الباليستية العابرة للقارات إلى سوريا

شيريميت، "سوريا ليست قوة نووية، لذا فإن إمدادها بصواريخ باليستية تقليدية قوية سيخلق محيطا موثوقا للحماية"

دعا ميخائيل شيريميت، النائب في مجلس الدوما الروسي عن منطقة القرم، إلى نقل صواريخ فويفودا الباليستية العابرة للقارات والتي يطلق عليها عادة الشيطان في الغرب، إلى سوريا "لتشكيل محيط رادع من العدوان الخارجي".

وقال ميخائيل شيريميت، "الآن يجري استبدال صواريخ فويفودا الباليستية العابرة للقارات، بأحدث صواريخ سارمات.. بدلا من التخلص من الصواريخ التي تم إزالتها من الخدمة القتالية، أقترح نقلها إلى البلد الصديق سوريا"، مشيرا إلى أنه "من الضروري قبل نقل الصواريخ، تحديثها واستبدال الرؤوس الحربية النووية بأخرى تقليدية"، حسب موقع العربية.

وتابع ميخائيل شيريميت، "سوريا ليست قوة نووية، لذا فإن إمدادها بصواريخ باليستية تقليدية قوية سيخلق محيطا موثوقا للحماية والردع من التهديدات الخارجية".

وبحسب تصنيف الناتو، فإن صاروخ "فويفودا" او "أر أس – 20" او "ساتانا" يعتبر صاروخا بالستيا عابرا للقارات ذو المرحلتين، وقد بدأ تصميمه في مكتب "يوجنوي" للتصاميم في مدينة دبيبروبيتروفسك الأوكرانية تحت إشراف أكاديمي أوتكين عام 1983، وذلك عن طريق تطوير صاروخ "ار – 36 ام" البالستي العابر للقارات.

وفي في مارس/آذار عام 1988، انتهت اختباراته، وبدأ الصاروخ في مناوبته القتالية منذ ديسمبر/كانون الأول عام 1988. ويتصف الصاروخ بصموده في وجه العوامل المدمرة للانفجار النووي.