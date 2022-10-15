الولايات المتحدة الأمريكية: إيلون ماسك يعلن أنه سيواصل تمويل الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لأوكرانيا

شركة "اكس سبيس" ستواصل تمويل خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في أوكرانيا،

كتب الملياردير ايلون ماسك اليوم (السبت) على حسابه على تويتر أن شركة SpaceX التي يمتلكها ستواصل تمويل خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في أوكرانيا، على الرغم من الخسارة المالية التي تكبدتها.

وكتب ماسك : "بحق الجحيم، حتى لو خسرت الشركة أموالًا بينما تتلقى الشركات الأخرى مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب، فسوف نستمر في تمويل الحكومة الأوكرانية مجانًا". جاء هذا بعد يوم من إعلانه أنه سيتوقف عن توفير الخدمة.

ووفقًا لتقرير نشرته شبكة CNN امس الجمعة، كتب مدير المبيعات الحكومية للشركة خطابًا إلى البنتاغون الشهر الماضي يطلب فيه أن تمول الولايات المتحدة الحكومة الأوكرانية والاستخدام العسكري للنظام، والذي يزعم أنه سيكلف أكثر من 120 مليون دولار بحلول نهاية العام ويمكن أن تكلف ما يقرب من 400 مليون دولار في 12 شهرًا التالية.

في شباط/فبراير من هذا العام، أعلن ايلون ماسك عن ربط أوكرانيا بـ "ستارلينك" وهو مشروع لتقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، تديره شركة سبيس إكس الأمريكية، التي يملكها.