الرئيس الأمريكي بايدن يهاتف نجل رئيس الوزراء لابيد ويهنأه بمناسبة زواجه

اضطر لابيد إلى قطع زيارته للأمم المتحدة الشهر الماضي والتخلي عن لقاء في البيت الأبيض بسبب حفلة الزواج

اتصل الرئيس الأمريكي جو بايدن بنجل يائير لابيد، يوم الأربعاء الماضي، وتمنى له التوفيق في حفل زفافه. اضطر لابيد إلى قطع زيارته للأمم المتحدة الشهر الماضي والتخلي عن لقاء في البيت الأبيض مع بايدن، بسبب حفل زفاف نجله الذي أقيم يوم الجمعة 23 سبتمبر.

لابيد أخبر بايدن عن الزفاف، وأخبره الرئيس الأمريكي أنه سيتصل لتهنئته. وبعد أن ناقش الاثنان اتفاقية الغاز مع لبنان هذا الأسبوع، أخبر بايدن لابيد أنه لم ينس وعده، وفي 12 أكتوبر اتصل بايدن بنجل لابيد "يوؤاف" الذي كان في شهر العسل في هاواي مع زوجته "ِشاي"، وتمنى له التوفيق والبركات.

واستغرقت المحادثة بين الاثنين نحو عشر دقائق دعا خلالها بايدن الزوجين للقيام بجولة في البيت الأبيض. كما تحدث بايدن مع زوجة لابيد الابن، وتمنى له حياة سعيدة وأعرب عن تقديره لإسرائيل.