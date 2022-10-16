ترامب :"يمكنني بسهولة أن أصبح رئيسا لحكومة إسرائيل"

الرئيس الأمريكي يقول إنه"الشخصية الأكثر شعبية في إسرائيل" لأنهم يفهمون ذلك

كتب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم في منشور عبر شبكته للتواصل الاجتماعي "تراث سوشيال"، إنه "يمكنه بسهولة أن يصبح رئيسا لحكومة إسرائيل" وأضاف :"لم يفعل أي رئيس أمريكي لإسرائيل أكثر مني". وكتب ترامب إن يهود الولايات المتحدة لا يقدرون ذلك "ويجب عليهم إعادة ضبط أنفسهم مجددا حتى يفهموا ما لديهم في إسرائيل-قبل أن يكون هذا متأخرا أكثر من اللازم".

وصرح ترامب خلال تسجيلات نشرت نهاية الأسبوع كجزء من مقابلة مع الصحافي باراك رابيد في كتابه "سلام ترامب" قال خلالها :"إن ولا رئيس لم يفعل لإسرائيل مثل ما فعلته، حتى ليس قريبا". وقال :"إنني الشخصية الأكثر شعبية في إسرائيل لأنهم يفهمون هذا. أنا لا أخوض الانتخابات في إسرائيل لكن هذا لا يهم، لكنني أسمع أن نسب شعبتي في إسرائيل تنسف السقف".

على النقيض من هذه التصريحات، ـأطلق ترامب في الماضي تصريحات مثيرة للجدل بكل ما يرتبط مع إسرائيل واليهود. حيث قال في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي بـأن "إسرائيل سيطرت على الكونغرس الأمريكي" وأضاف في مقابلة إذاعية بأن "إسرائيل سيطرت على الكونغرس قبل عشر سنوات بصورة قوية جدا" وأضاف وقال إن الوضع حاليا تغير وإن مشرعات مثلألكساندريا أوكاسيو-كورتيز والهان عمر، واللتان على حد تعبيره تكرهان إسرائيل يسيطرون على الكونغرس :"لاسرائيل كانت مثل هذه القوة في الكونغرس، وحقا، لا يوجد لها الآن".