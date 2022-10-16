النرويج : توقيف روسي يحمل جواز سفر إسرائيلي وبحوزته طائرتان مسيرتان

تم توقيف فيتالي روستانوف في القطب الشمالي في ستورسكوغ، وكان يحمل جوازيْ سفر روسيين وجواز سفر إسرائيلياً

أكدت النرويج، أمس السبت، أنها أوقفت مواطنًا روسيًا بحوزته طائرة مسيّرة ومعدات للتصوير، بعدما شوهد وهو يلتقط صورًا لمطار في أقصى الشمال.

وتمّ توقيف الروسي، الذي يبلغ من العمر 51 عامًا، والذي لم يتمّ الكشف عن اسمه، الجمعة، للاشتباه في تحليق طائرة مسيرة في النرويج، وهو ما اعترف به، وذلك في ثاني عملية توقيف مماثلة خلال أسبوع.

وفي هذا الجانب، قالت الشرطة في بلدة ترومسو الشمالية، إنها "صادرت كميات كبيرة من معدات تصوير تشمل طائرة مسيّرة وبطاقات ذاكرة"، وأضافت في بيان: أن "المعدات التي تمت مصادرتها تشمل صورًا لمطار آخر في بلدة كيركينيس الشمالية ولمروحيات “بل” تابعة للجيش النرويجي".

وأشارت شرطة ترومسو إلى أنه "تمت دعوة جهاز أمن الشرطة النرويجي للتحقيق"، وكغيرها من الدول الغربية، منعت النرويج الأفراد والكيانات الروسية من التحليق فوق أراضيها، رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا. وينص القانون على عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات للمخالفين.

وفي نفس السياق، أعلنت الشرطة النرويجية خلال الأسبوع الجاري، عن توقيف روسي آخر يدعى فيتالي روستانوف (50 عامًا)، بحوزته طائرتان مسيرتان ومجموعة من الصور وتسجيلات فيديو أثناء محاولته العودة إلى بلاده.

وبحسب الشرطة النرويجية، تم توقيفه في القطب الشمالي في ستورسكوغ، المعبر الحدودي الوحيد بين النرويج وروسيا، وكان يحمل جوازيْ سفر روسيين وجواز سفر إسرائيلياً عندما تم القبض عليه أثناء محاولته العودة إلى روسيا.

وأقرّ فيتالي روستانوف بأنه “قام بالتصوير وبتشغيل طائرة مسيرة لأغراض خاصة"، وأكد أنه يحب التقاط الصور وأنه مصور”.