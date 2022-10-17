مؤسسة بيل ومليندا جيتس تعلن عن تخصيص 1.2 مليار دولار للقضاء على شلل الأطفال

تضع حكومات ومؤسسات هدفا للقضاء على شلل الأطفال في باكستان وأفغانستان

أعلنت مؤسسة بيل ومليندا جيتس، أمس الأحد، أنها ستخصص 1.2 مليار دولار للمساعدة في القضاء على جميع أشكال مرض شلل الأطفال على مستوى العالم.

وتضع حكومات ومؤسسات هدفا للقضاء على شلل الأطفال في باكستان وأفغانستان، وهما آخر دولتين لازال الفيروس ينتشر فيهما.

وفي هذا السياق، قال مارك سوزمان الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيل ومليندا جيتس، التي يديرها الشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت وطليقته، "الخطوات الأحدث لاستئصال المرض هي الأقوى إلى حد كبير. لكن مؤسستنا تواصل تكريس جهودها من أجل مستقبل خال من شلل الأطفال، ونحن متفائلون بأننا سنرى ذلك قريبا".

وكانت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، قد أكدت الشهر الماضي، أن "البرازيل وجمهورية الدومنيكان وهايتي وبيرو هي بلدان معرضة بشدة لخطر عودة المرض. وتسرع نيويورك جهود تطعيم السكان بعد اكتشاف الفيروس في عينات لمياه الصرف الصحي. كما رُصدت حالات في لندن".

ويأتي هذا إعلان مؤسسة بيل ومليندا جيتس قبيل حدث رئيسي للمانحين تشارك في استضافته ألمانيا والمبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال في 18 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

وتعد مؤسسة جيتس جزء من هذه المبادرة العالمية التي تعد مشروعا رئيسيا بين حكومات ومنظمات دولية. وساهمت المؤسسة بما يقرب من 5 مليارات دولار في تلك المبادرة.