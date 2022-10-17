السعودية: اختتام حملة للترويج لقهوة المملكة في أربع مدن حول العالم

زار وفد من شركة "ستاربكس" الشهيرة، مؤخرًا منطقة جازان جنوب غرب السعودية، حيث يلعب إنتاج القهوة دورًا مهمًا

اختتمت وزارة الثقافة السعودية، حملة استمرت لمدة أسبوع، للتعريف والترويج لقهوة المملكة في عدد من المدن العالمية، وركزت الوزارة حملتها في المناطق السياحية الساخنة في نيويورك ولندن وروما وباريس، ووضعت إعلانات على الشاشات في ساحات المدينة وعلى طول الطرق الرئيسية السريعة.

وتضمنت محتوى ثقافي وإبداعي نُشر تحت مظلة مبادرة "عام القهوة السعودية 2022"، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للقهوة، بهدف التعريف بالقيمة الثقافية للقهوة السعودية وارتباطها بالهوية الوطنية باعتبارها رمزاً للكرم والضيافة، ومن عناصر التراث الثقافي غير المادي للمملكة.

وتعتبر السعودية من أكبر مستهلكي القهوة في العالم، ويعد الاكتفاء الذاتي من إنتاجها أحد أهداف خطة إصلاح رؤية 2030.

وزار وفد من شركة "ستاربكس" الشهيرة، مؤخرًا منطقة جازان جنوب غرب السعودية، حيث يلعب إنتاج القهوة دورًا مهمًا في تنشيط الاقتصاد المحلي.

وتعد منطقة جازان موطن قهوة الخولاني وتعتبر إقامة شراكات عالمية مهمة للغاية لتوسيع المنتج، وشمل الحديث حول ما إذا كان من الممكن الاستثمار في حبوب البن عالية الجودة من السعودية وتقديمها إلى متاجر "ستاربكس ريزيرف" حول العالم.