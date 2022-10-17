الرئيس الإسرائيلي يجتمع مع نظيره الأمريكي في واشنطن الأسبوع القادم

ويتزامن موعد الاجتماع مع مراسم التوقيع على الاتفاق حول الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع القادم مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ- وهو نفس اليوم الذي من المتوقع أن يتم فيه التوقيع على الاتفاق بين إسرائيل ولبنان. وسينطلق الرئيس الإسرائيلي الأسبوع القادم في زيارة رسمية الى الولايات المتحدة- وهي الزيارة الأولى لهرتسوغ كرئيس-وسيلتقي خلالها الرئيس بايدن. ويجري اللقاء على ضوء الوساطة الأمريكية للتوصل الى اتفاق بين إسرائيل ولبنان حول الحدود البحرية بين البلدين.

ومن المتوقع ان يجري اللقاء الأربعاء القادم، ووفقا للتقديرات فإنه نفس الموعد المتوقع لاقامة المراسم في رأس الناقورة بين الجانبين للتوقيع على نص الاتفاق مع الولايات المتحدة, وليس من الواضح حتى الآن إن كانت المراسم ستتم الأربعاء أو الخميس والأمر يرتبط على موافقة الحكومة على الاتفاق.

وبحسب البيان الصادر عن ديوان الرئيس الاسرائيلي فإنه في إطار الزيارة التي ستجري من 25 حتى 26 تشرين أول/اكتوبر، سيجري الرئيس عددا من الاجتماعات السياسية مع كبار المسؤولين في الادارة الأمريكية ومجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكي ورؤساء الجالية اليهودية.

وذكر البيان أن الزيارة جاءت بعد دعوة تلقاها من الرئيس بايدن خلال زيارته الى إسرائيل في تموز/يوليو الماضي، وتهدف الزيارة الى تعزيز الشراكة القوية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وتعكس العلاقات العميقة بين البلدين، وسيناقش الزعماء مجموعة من المواضيع السياسية، الأمنية والاقتصادية، كما سيناقشان دفع مبادرات مشتركة تتعلق بأزمة المناخ.

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