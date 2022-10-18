إسرائيل تدرس خطوات إضافية للرد على قرار أستراليا بشأن "الغاء الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل"

وكانت أستراليا أعلنت أنها لم تعد تعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

تدرس الحكومة الإسرائيلية خطوات رد إضافية على قرار حكومة أستراليا التراجع عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، جاء هذا بحسب ما أبلغته رئيسة القسم السياسي في وزارة الخارجية الإسرائيلية عاليزا بن نون لسفير أستراليا في إسرائيل بول غريفيت خلال الاجتماع بينهما.

وقالت بن نون للسفير الأسترالي إن إسرائيل "تشعر بخيبة أمل كبيرة من قرار بلاده " واحتجت أيضا على توقيته- أسبوعين قبل انتخابات الكنيست وفي عيد العرش.

وقالت بن نون :"الحديث يدور عن قرار مؤسف يتجاهل العلاقة العميقة والأبدية بين إسرائيل وعاصمتها التاريخية ويتعارض مع العلاقات الطيبة بين إسرائيل وأستراليا" وأضافت بن نون :"القرار فقط يشجع المتطرفين في السلطة الفلسطينية على مواصلة تأجيج المنطقة، وتعريض الاستقرار للخطر ويتعارض مع روح الفترة الأخيرة والتي سجل خلالها تقدم كبير بعلاقات إسرائيل ودول الشرق الأوسط".

وصرحت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ الليلة في بيان رسمي إن بلادها لم تعد تعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل. وـأعلنت الوزيرة بأن سفارة أستراليا ستبقى في تل أبيب.

وقالت الوزيرة إن بلادها "ستبقى دائما صديقة لإسرائيل، وستكون ملتزمة بحل الدولتين بين إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية تقام بالمقابل، بسلام وأمن على الحدود المعترف بها دوليا". وقالت إن أستراليا لن تعترف بتوجه يقوض هذا الأمر.