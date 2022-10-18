السلطات الماليزية تظهر أمام الكاميرات عملاء الموساد المعتقلين الذين خطفوا أحد أعضاء حماس

قامت قنوات إخبارية ماليزية، ببث مقاطع يظهر من خلالها عددا من الرجال يسيرون في صف وهم مكبلين ومعصوبي الأعين

كشفت السلطات الماليزية، اليوم الثلاثاء، عن هويات عدد من المواطنين المحليين جندهم الموساد الإسرائيلي، لإختطاف أحد أعضاء حركة حماس في الدولة الآسيوية.

وقامت قنوات إخبارية ماليزية، ببث مقاطع يظهر من خلالها عددا من الرجال يسيرون في صف وهم مكبلين ومعصوبي الأعين.

https://twitter.com/i/web/status/1580827334768496640 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وكانت السلطات الماليزية قد أفرجت مؤخرًا عن رجل فلسطيني يُزعم أن عملاء الموساد المحليين اعتقلوه أواخر الشهر الماضي، وكان يجري استجوابه وسط العاصمة كوالالمبور، بسبب انتمائه المزعوم إلى كتائب عز الدين القسام.

وبحسب تقارير إخبارية نشرت أمس الإثنين، أن الموساد الإسرائيلي جند مواطنين ماليزيين محليين، اختطفوا وسط العاصمة كوالالمبور، فلسطينيا ينتمي إلى كتائب عز الدين القسام، في 28 سبتمبر/أيلول، حيث كان فلسطينيان، خبيران بالبرمجة، في طريقهم للدخول الى مركبتهم بعد تناولهم وجبة عشاء في مجمع تجاري قريب. اقتربت منهم سيارة بيضاء، ونزل أربعة منها- اتجهوا نحو الفلسطيني الذي جلس مكان السائق. قاموا بضربه واقتادوه الى السيارة المتوقفة وصرخوا في وجهه :"رئيسنا يريد التحدث معك"، فيما حاول الفلسطيني الآخر مساعدة صديقه، لكن تم تحذيره بالابتعاد من المكان، ثم هرع لتنبيه السلطات.

وبحسب موقع "نيوز ستريتس تايمز" الإخباري الماليزي، فقد تم نقل المخطوف إلى مخبأ حيث استجوبه اثنان من العملاء الإسرائيليين عبر شريط فيديو حول أفعاله لصالح حماس، لكن الشرطة الماليزية عثرت على المخبأ في أقل من 24 ساعة، وأطلقت سراح ناشط حماس واعتقلت المتورطين في عملية الاختطاف.