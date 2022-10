السلطات الماليزية تظهر أمام الكاميرات عملاء الموساد المعتقلين الذين خطفوا أحد أعضاء حماس

كشفت السلطات الماليزية، اليوم الثلاثاء، عن هويات عدد من المواطنين المحليين جندهم الموساد الإسرائيلي، لإختطاف أحد أعضاء حركة حماس في الدولة الآسيوية.

وقامت قنوات إخبارية ماليزية، ببث مقاطع يظهر من خلالها عددا من الرجال يسيرون في صف وهم مكبلين ومعصوبي الأعين.