حماس تجند طلابا في ماليزيا وتدربهم على أنشطة سايبر

التقرير يقول إن حماس تجند طلابا فلسطينيين في ماليزيا لتنفيذ أنشطة سايبر

افادت هيئة البث الرسمية "كان" أن الذراع العسكرية لحركة حماس تعمل في مجال السايبر والأبحاث والتطورير في ماليزيا منذ عشر سنوات، يعمل رجال الظل ومسؤولو التنظيم كمحاضرين جامعيين، بهدف تجنيد الطلاب الشباب وتدريبهم على تنفيذ أنشطة سايبر. وذكر التقرير أن حماس أنشئت أيضا قاعدة لأنشطتها في دول أخرى في شرق آسيا مثل الفلبين.

وبحسب التقرير جندت حماس خلال السنوات الأخيرة عشرات الشبان الفلسطينيين وأرسلتهم لتلقي التدريبات هناك، وبقي جزء منهم في ماليزيا وعملوا لصالح التنظيم في مجال السايبر، وعاد الجزء الثاني من الذين تدربوا في ماليزيا إلى غزة والضفة الغربية لمواصلة أنشطتهم. وذكر التقرير أن الناشط الفلسطيني فادي البطش وهو بالأصل من غزة كان مهندسا معروفا ويعمل لصالح الذراع العسكرية لحركة حماس كمسؤول عن تحسين دقة القذائف، اغتيل في عام 2018 في ماليزيا.

ويشار الى أن الذراع العسكرية لحركة حماس كشفت الأسبوع الماضي وحدة السايبر في مراسم احتفالية في غزة، وبعد أربعة أيام من ذلك كشفت شبكة الجزيرة عن قضية اختطاف الفلسطيني والتي وقعت قبل شهر. السلطات في ماليزيا قالت للقناة القطرية أنه تم اختطاف الفلسطيني من جانب الموساد، واعتقلوا الخاطفين وقاموا بإطلاق سراح الناشط.

وأفادت "كان" أن المسؤولين العاملين في ماليزيا هم فهمي خطيب (50 عاما) رجل ظل ومسؤول في حماس، وتوجد لخطيب جنسية أردنية وهو يعيش في ماليزيا ومهمته تجنيد الطلاب الفلسطينيين الذين يعملون في الجامعة الإسلامية لحماس. خطيب محاضر في قسم الهندسة. صديقه رضوان جمال الأطرش ذي 57 عاما بالأصل من الضفة الغربية، يعيش في ماليزيا ويعمل هو أيضا بالجامعة الإسلامية، في كوالالمبور، ومهمة الأطرش ايضا تجنيد طلاب فلسطينيين لحماس.