الرئيس الأمريكي يقرّر الإفراج عن 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي

"الرئيس الأمريكي أصدر تعليماته لوزارة الطاقة بالاستعداد لبيع المزيد من نفط الاحتياطي الاستراتيجي هذا الشتاء"

أكد مسؤول أميركي كبير، أمس الثلاثاء، أنّ الرئيس جو بايدن سيعلن اليوم الأربعاء عزمه على سحب 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي لضخّها في السوق الأميركية بهدف خفض أسعار المحروقات، مؤكّداً أنّه "لا يستبعد سحب كميّات إضافية أخرى إذا لزم الأمر".

وقال المسؤول الأميركي الكبير لصحافيين إنّ "الرئيس الأمريكي أصدر تعليماته لوزارة الطاقة بالاستعداد لبيع المزيد من نفط الاحتياطي الاستراتيجي هذا الشتاء إذا اقتضى الأمر ذلك، سواء بسبب روسيا أو بسبب أنشطة أخرى يمكن أن تثير اضطراباً في السوق"، مضيفا أن "بايدن يعتزم في الوقت نفسه وضع آلية من شأنها أن تعيد تكوين الاحتياطي الاستراتيجي على المدى الطويل".

وتابع المسؤول أنّ "الحكومة الأميركية ستبدأ بإعادة شراء النفط عندما ينخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى ما بين 67 دولاراً و72 دولاراً للبرميل"، فيما أوضح المسؤول، ردّاً على سؤال بشأن إمكانية الحدّ من صادرات النفط الأميركي أو تعليق هذه الصادرات مؤقتاً، أنّ "إدارة بايدن تبقي جميع الأدوات على الطاولة، أيّ شيء يمكن أن يساعد في تأمين إمدادات السوق الأميركية".

وستمثّل هذه الكمّية التي سيتمّ ضخّها في السوق في كانون الأول/ديسمبر الجزء الأخير المتبقّي من برنامج أعلن عنه الرئيس الأميركي في الربيع لمواجهة ارتفاع أسعار الذهب الأسود بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. ونصّ هذا البرنامج يومها على سحب ما مجموعه 180 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، قد أكدت في 17 أغسطس/آب، أن "صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام سجلت زيادة قياسية.وأن مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الأمريكي هبط إلى أدنى مستوياته منذ مارس/آذار عام 1985

وأردف المسؤول الأمريكي إلى أنّ الرئيس بايدن دعا شركات النفط لأن "تنقل على الفور إلى عملائها انخفاض أسعار الطاقة"، مشيراً إلى أنّ "إبقاء الأسعار مرتفعة عندما تنخفض التكاليف هو أمر غير مقبول".