تقرير: "العاهل المغربي سيكون حاضرا بنفسه في القمة العربية المقبلة في الجزائر"

أكدت مصادر جزائرية رسمية لمجلة "جون أفريك" على أن "العاهل المغربي سيكون مرفوقا بولي العهد مولاي الحسن"

ذكرت مجلة "جون أفريك" الفرنسية المهتمة بالشؤون الإفريقية، في تقرير جديد لها، أن "العاهل المغربي محمد السادس سيكون حاضرا بنفسه في القمة العربية المقبلة في الجزائر مرفوقا بولي العهد مولاي الحسن" بين 1 و 2 نونبر/نشرين الثاني الوشيك.

وأشار تقرير المجلة إلى أن "حضور الملك محمد السادس في القمة المقبلة، أكدته مصادر جزائرية رسمية" مؤكدة على أن "العاهل المغربي سيكون مرفوقا بولي العهد مولاي الحسن، وستكون هذه القمة هي أول قمة عربية يحضرها الملك محمد السادس منذ سنة 2005، علما أن قمة 2005 كانت بدورها قد عُقدت في الجزائر"

وكانت ذات المجلة قد نشرت في 12 سبتمبر/أيلول المنصرم، نقلا عما وصفتهم بـ"مصادر دبلوماسية رفيعة"، أن الملك محمد السادس سيشارك في القمة العربية التي تعتزم الجزائر احتضانها، وأضافت أن "أصحاب القرار في الرباط أجروا اتصالات مع عدد من بلدان مجلس التعاون الخليجي، من أجل إعلامهم بمشاركة محمد السادس بشكل شخصي في القمة العربية المرتقبة"

وتحدث تقرير "جون أفريك" على أن "الخطوة تؤشر على احتمالية حدوث تطور في العلاقات الثنائية بين المغرب والجزائر اللذان يمران حاليا بقطيعة دبلوماسية وأزمات لا تنتهي بسبب قضية الصحراء"، حيث تقف الجزائر إلى جانب جبهة البوليساريو ضد سيادة المغرب على الصحراء.

وفي حالة مشاركة الملك محمد السادس في هذه القمة العربية سيكون حدثا مهما، خاصة أنه لم يكن يشارك في القمم العربية، وغالبا ما كان ينوب عنه الأمير مولاي رشيد، إضافة إلى أن هذا الحدث سيكون ذات أهمية كبيرة في ظل العلاقات المتوترة بين المغرب والجزائر.

وكان وزير العدل الجزائري، عبد الرشيد طبي، قد سلم نهاية شهر سبتمبر/أيلول المنصرم لوزيرة الخارجية المغربية ناصر بوريطة رسالة الدعوة الموجهة إلى العاهل المغربي، لحضور أشغال القمة العربية المقرر عقدها بالجزائر، يومي1و2 من نوفمبر/تشرين الثاني الوشيك.