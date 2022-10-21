ماكرون وشولتس يبديان رغبة في التهدئة خلال اجتماع في بروكسل

أكد شولتس أنه "لم يشعر بأي حال من الأحوال بعزلة" خلال المحادثات الطويلة والشاقة بشأن ملف الطاقة.

أبدى المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رغبة في التهدئة خلال اجتماع ليل الخميس الجمعة في بروكسل بعد الخلافات التي ظهرت علنا بين باريس وبرلين.

وقال المستشار الألماني في نهاية اليوم الأول من قمة أوروبية أفضت إلى خريطة طريق مشتركة لمحاولة خفض أسعار الطاقة إن "التعاون بين المانيا وفرنسا وكذلك بين المستشار والرئيس مكثف ومثمر".

وردا على سؤال عن الخلاف مع الرئيس الفرنسي الذي ضاعف الخميس انتقاداته وحذر ألمانيا من عزلة، صرح شولتس أنه يلتقي مكرون "باستمرار" وحدد من الآن موعدا للقاء مقبل معه الأربعاء في باريس.

لكن هذا اللقاء سيعقد الأسبوع المقبل بدلا من مجلس الوزراء الفرنسي الألماني الذي أُرجئ بسبب الخلافات حول عدد من القضايا.

وأكد شولتس أنه "لم يشعر بأي حال من الأحوال بعزلة" خلال المحادثات الطويلة والشاقة بشأن ملف الطاقة. وكان ماكرون شولتس على خلاف كبير عندما وصلا الخميس إلى اجتماع الاتحاد الأوروبي وعقدا اجتماعًا على انفراد استغرق نصف الساعة، من دون مستشارين، قبل أن يلتقيا القادة الآخرين لدول التكتل.