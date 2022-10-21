English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • دولي
  • ماكرون وشولتس يبديان رغبة في التهدئة خلال اجتماع في بروكسل

ماكرون وشولتس يبديان رغبة في التهدئة خلال اجتماع في بروكسل

i24NEWS - AFP

دقيقة 1
يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلمة خلال حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لإحياء الذكرى والتأمل في ذكرى الضحايا المدنيين والعسكريين للحرب في الجزائر ، بعد ستين عامًا على توقيع اتفاقيات إيفيان ، في قصر الإليزيه في باريس ، في 19 مارس 2022.
GONZALO FUENTES / POOL / AFPيلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلمة خلال حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لإحياء الذكرى والتأمل في ذكرى الضحايا المدنيين والعسكريين للحرب في الجزائر ، بعد ستين عامًا على توقيع اتفاقيات إيفيان ، في قصر الإليزيه في باريس ، في 19 مارس 2022.

أكد شولتس أنه "لم يشعر بأي حال من الأحوال بعزلة" خلال المحادثات الطويلة والشاقة بشأن ملف الطاقة.

أبدى المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رغبة في التهدئة خلال اجتماع ليل الخميس الجمعة في بروكسل بعد الخلافات التي ظهرت علنا بين باريس وبرلين. 

Video poster

وقال المستشار الألماني في نهاية اليوم الأول من قمة أوروبية أفضت إلى خريطة طريق مشتركة لمحاولة خفض أسعار الطاقة إن "التعاون بين المانيا وفرنسا وكذلك بين المستشار والرئيس مكثف ومثمر".

وردا على سؤال عن الخلاف مع الرئيس الفرنسي الذي ضاعف الخميس انتقاداته وحذر ألمانيا من عزلة، صرح شولتس أنه يلتقي مكرون "باستمرار" وحدد من الآن موعدا للقاء مقبل معه الأربعاء في باريس.

لكن هذا اللقاء سيعقد الأسبوع المقبل بدلا من مجلس الوزراء الفرنسي الألماني الذي أُرجئ بسبب الخلافات حول عدد من القضايا. 

وأكد شولتس أنه "لم يشعر بأي حال من الأحوال بعزلة" خلال المحادثات الطويلة والشاقة بشأن ملف الطاقة.   وكان ماكرون شولتس على خلاف كبير عندما وصلا الخميس إلى اجتماع الاتحاد الأوروبي وعقدا اجتماعًا على انفراد استغرق نصف الساعة، من دون مستشارين، قبل أن يلتقيا القادة الآخرين لدول التكتل.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق