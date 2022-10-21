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  • مصادر لـ i24news: إسرائيل ترفض إرسال أنظمة دفاع جوي لأوكرانيا والأخيرة تهاجم القرار الإسرائيلي

مصادر لـ i24news: إسرائيل ترفض إرسال أنظمة دفاع جوي لأوكرانيا والأخيرة تهاجم القرار الإسرائيلي

i24news

دقيقة 2
وزير الأمن بيني غانتس في مؤتمر لشركة أخبار القناة 13 في القدس ، 26 يوليو ، 2022.
Yonatan Sindel/Flash90وزير الأمن بيني غانتس في مؤتمر لشركة أخبار القناة 13 في القدس ، 26 يوليو ، 2022.

السبب الرئيسي وراء ذلك هو قلق من وصول معلومات حول تلك التقنيات لجهات معادية لإسرائيل

خيبة امل اوكرانية من قرار وزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس بعدم ارسال انظمة دفاع جوية بعد تقديم طلبٍ بذلك من كييف، كبير المستشارين للرئيس الأوكراني اعتبر هذه الخطوة التي اتخذتها اسرائيل في الجانب الخاطئ من التاريخ.

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واشار خبراء امنيون اسرائيليون لi24news ان امتناع غانتس يعود لاعتبارات عملياتية ما يثير مخاوف من زج انظمة الدفاع الجوية الاسرائيلية في الحرب الأوكرانية الروسية واختراق برامج هذه الأنظمة ما يعزز المخاوف لديها من التهديدات على الجبهة الشمالية .

وقال غادي ايزنكوت، قائد اركان الجيش السابق والمرشح في قائمة وزير الأمن بيني غانتس للكنيست انّ "الاستجابة لمثل هذا المطلب يحطم القيود الاستراتيجية التي تحرص اسرائيل على التقيّد بها فهي تشارك قدراتها مع حلفائها فقط، مشددًا على عدم استجابة الحكومة للضغوط الاوكرانية".

وتكون الخشية الاسرائيلية من ان تزويد اسرائيل لنظام دفاع جوي لأوكرانيا من شأنه نقل انظمة دفاع جوي روسية الى سوريا، لا سيما وان توتر العلاقات بين اسرائيل وروسيا ادّى الى تقليل الضربات الاسرائيلية ضد الأهداف الايرانية في سوريا خلال الشهر الأخير.

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