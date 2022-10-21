تراس امرت بالبدء في دراسة جدوى نقل السفارة البريطانية من تل أبيب إلى القدس

أمرت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، التي استقالت من منصبها أمس (الخميس) بعد 45 يومًا فقط ، وهي أقصر فترة في التاريخ البريطاني بالبدء في دراسة جدوى نقل السفارة البريطانية من تل أبيب إلى القدس، وإقامتها في حي تلبيوت الذي كانت تملكه بريطانيا منذ سنوات عديدة.

"تلبيوت" هي منطقة تقع على ناصية شارعي "حنوك البيك" وشموئيل لوفو في تالبيوت. كجزء من التفتيش ، زار ممثلون بريطانيون المنطقة، وفحصوا عن كثب ما إذا كان يمكن استخدامها لإنشاء سفارة مستقبلية. ونلاحظ أنه لم تتخذ الحكومة البريطانية أي قرار حتى الآن بنقل السفارة ، ومع ذلك، فإن التفتيش يهدف إلى تمهيد الطريق، إذا تم اتخاذ أي قرار.

في اجتماعهم الشهر الماضي في نيويورك، أبلغت تراس رئيس الوزراء يائير لابيد أنها تدرس هذه الخطوة، على غرار قرار رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب. وقال المتحدث باسم داونينج 10 إن ستراس أبلغت لابيد بأنها تبحث في الموقع الحالي للسفارة البريطانية في إسرائيل. كما قالت تراس إنها تتفهم أهمية وحساسية هذه المسألة.

في نهاية لقائه مع تراس، نشر رئيس الوزراء لابيد منشورًا على صفحته على تويتر كتب فيه: "شكرًا لصديقتي العزيزة، رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، التي أعلنت أنها تفكر بإيجابية في نقل السفارة البريطانية إلى القدس عاصمة إسرائيل. سنواصل تعزيز الشراكة بين البلدين ".