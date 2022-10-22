البحرية الأمريكية: "ما أعلنته إيران حول احتجاز سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية غير صحيح"

"التقارير الواردة من إيران التي تفيد بأنها استولت مؤخراً على سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية ليست صحيحة"

أكدت قيادة الأسطول الخامس الأمريكي، أمس الجمعة، أن ما أعلنته إيران حول احتجاز سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية غير صحيح.

وقالت القيادة: إن "التقارير الواردة من إيران التي تفيد بأنها استولت مؤخراً على سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية ليست صحيحة على الإطلاق"، مضيفة في تغريدة على "تويتر" أن "الأسطول الخامس للولايات المتحدة يواصل تشغيل أنظمته في جميع أنحاء الشرق الأوسط بما يتوافق مع القانون الدولي ودون انقطاع"، حسب موقع الخليج أون لاين.

وكان قائد البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني، قد أعلن في وقت سابق من الأمس، أن "البحرية احتجزت زورقين أمريكيين مسيرين في عملية مرافقة أمنية بمياه البحر الأحمر"، وأضاف في تصريحات نشرتها قناة العالم الرسمية، أن "البحرية تمكنت من تنفيذ عمليات المراقبة وإرساء الأمن البحري على أعلى مستوى" في البحر الأحمر.

وفي أوائل سبتمبر/أيلول الماضي، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، أن أسطول تابع للبحرية الإيرانية، احتجز سفينتَين عسكريتين أميركيتَين بدون ربان في البحر الأحمر لفترة وجيزة، "وبعد تحذيره مدمّرة أميركية مرتين، احتجز السفينتين المشغّلتين عن بُعد لمنع احتمال حصول حوادث".