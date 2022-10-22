رئيس الوزراء الياباني ونظيره الاسترالي يوقعان اتفاقا أمنيا تاريخيا

قال رئيس الوزراء الياباني إن الاتفاقية جاءت ردا على "بيئة استراتيجية تزداد قسو"

وقع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ونظيره الاسترالي انتوني ألبانيزي، اليوم السبت، اتفاقا أمنيا تاريخيا يهدف إلى مواجهة الصعود العسكري للصين ويقضي بتبادل المزيد من المعلومات الاستخباراتية الحساسة وتعزيز التعاون العسكري.

وأشاد رئيس الوزراء الاسترالي ب"الإعلان المشترك حول التعاون الأمني" كما سمي الاتفاق، مضيفا أن هذا النص "التاريخي يوجه إشارة قوية إلى المنطقة بشأن تحالفنا الاستراتيجي".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الياباني إن الاتفاقية جاءت ردا على "بيئة استراتيجية تزداد قسو"، من دون ذكر الصين أو كوريا الشمالية بالاسم.

وفي نفس السياق، قال مسؤولون أستراليون إنه بموجب الاتفاق، اتفقت الدولتان على تجري القوات العسكرية تدريبات مشتركة في شمال أستراليا. وأوضحوا أن الاتفاق "سيوسع ويعزز التعاون في الدفاع وتبادل المعلومات الاستخباراتية".

وتم توقيع هذا الإتفاق في مدينة بيرث بغرب أستراليا، وتهدف إلى تجديد اتفاقية عمرها أبرمت قبل 15 عامًا عندما كان التطرف وانتشار الأسلحة أكبر مصدرين للقلق.