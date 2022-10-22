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الولايات المتحدة: "تطبيع حماس مع سوريا يضر بمصالح الشعب الفلسطيني"، وحماس تؤكد أنها ستواصل تطوير علاقتها مع دمشق

i24NEWS

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الرئيس السوري بشار الأسد، يتحدث مع خليل الحية، القيادي البارز في الجناح السياسي لحركة حماس، مع زياد نخالة، زعيم حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في دمشق ، سوريا ، الأربعاء ، 19 أكتوبر / تشرين الأول 2022.
(SANA via AP)الرئيس السوري بشار الأسد، يتحدث مع خليل الحية، القيادي البارز في الجناح السياسي لحركة حماس، مع زياد نخالة، زعيم حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في دمشق ، سوريا ، الأربعاء ، 19 أكتوبر / تشرين الأول 2022.

المتحدث بإسم حماس "تعزيز هذه العلاقة يأتي لتصليب قدرتنا كأمة على مواجهة إسرائيل المُتصاعد"

أكدت حركة "حماس"، اليوم السبت، أنها ستواصل تطوير علاقتها التي استأنفتها مؤخرا، مع سوريا بعد قطيعة دامت لأكثر من 10 سنوات.

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وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في بيان : "تعزيز هذه العلاقة يأتي لتصليب قدرتنا كأمة على مواجهة إسرائيل المُتصاعد"، حسب موقع العربية.

من جانبه، قام المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، بالتخدير من أي تطبيع للعلاقات مع سوريا، معتبرا أنّ "مصالحته مع حركة حماس تُظهر عزلته دولياً وإقليمياً"، حسب وكالة الأناضول التركية.

وقال نيد برايس، "نحذرُ من أي تطبيع للعلاقات مع الرئيسِ السوري بشار الأسد.. تواصل دمشق مع هذه المنظمة يؤكدُ لنا عزلتَهُ". مشيرا إلى أنّ "هذا يضرُّ بمصالحِ الشعب الفلسطيني ويقوّضُ الجهودَ العالمية لمكافحة التطرف في المنطقة وخارجها".

وزار وفد من حركة حماس، سوريا الأربعاء الماضي، لإعادة بناء العلاقات، في أول زيارة رفيعة المستوى، وذلك بعدما غادرت دمشق قبل أكثر من 10 سنوات.

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